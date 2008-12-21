Türkiye'den seslen önerisi

Washington Post, Müslüman nüfuslu bir ülkeyi ziyaret edecek olan Obama’ya, “İslam ve demokrasinin bir arada yaşadığı” Endonezya veya Türkiye’yi seçmesini tavsiye etti



ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post, 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlamasının ardından 100 gün içinde Müslüman nüfuslu bir ülkeyi ziyaret ederek, bir konuşma yapmayı planladığını açıklayan Barack Obama için en doğru seçimin, Endonezya’nın başkenti Cakarta ya da İstanbul olacağını yazdı.



Washington Post’un fikir yazıları sayfasında, Harvard Üniversitesi’nde görev yapan Mısırlı Sosyolog Saadeddin İbrahim imzasıyla yayımlanan makalede, “Demokrasi pek çok Müslümanın umudu. Obama’nın bu önemli konuşmayı yapacağı yer, demokrasi açısından önem taşıyor. Bu özelliği taşıyan iki ülke var. Endonezya ve Türkiye” dedi.



Türkiye köprü



İbrahim, Endonezya’nın dünyadaki en kalabalık Müslüman nüfusuna ev sahipliği yaptığına ve Obama’nın çocukluk yıllarını bu ülkede geçirdiğine dikkat çekerken, Türkiye için de şu sözleri kullandı: “İkinci ülke Türkiye. Avrupa ve Asya’ya yayılmış 70 milyonluk nüfusu ile gerçek ve sembolik anlamda Batı ve Doğu, Güney ve Kuzey arasında bir köprü. Her iki ülke de Huntington’un Medeniyetler Çatışması tezini yıkmış, İslam ve demokrasinin bir arada yaşayabileceğini göstermiş ülkeler. Politik ve sosyokültürel anlamda yaptıkları tercihler, modernlikle tam bir uyum içinde.”



İbrahim, İslam dünyasının daha kat etmesi gereken çok yol olduğunu belirterek, Türkiye ve Endonezya’nın İslam alemi için model olması gerektiğini yazdı. Saadeddin İbrahim, “Obama, ilk mesajı Cakarta ya da İstanbul’dan vermeli. O zaman Kahire ve Şam da onu ağırlamak için, gerekli dersleri almayı öğrenir” ifadesini kullandı.

