Türkiye'den Rusya'ya seyahat uyarısı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk vatandaşlarının Rusya'ya acil olmayan

seyahatlerini ertelemelerinde yarar görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, “Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerde son dönemde yaşanan

gelişmeler çerçevesinde, 24 Kasım 2015 tarihinden itibaren Türk vatandaşlarının bu ülkeye

seyahatlerinde ve anılan ülkede ikametlerinde bazı sıkıntılarla karşılaşıldığının görüldüğü” belirtildi.

Bu durum açıklığa kavuşturuluncaya kadar, vatandaşların Rusya'ya aciliyet ve önem arz etmeyen

seyahatlerini ertelemelerinde yarar görüldüğü bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, “Vatandaşlarımızın, gelişmeleri ve yapılacak diğer bilgilendirmeleri

http://moskova.be.mfa.gov.tr adresinden

takip etmeleri uygun olacaktır” ifadeleri yer aldı.

