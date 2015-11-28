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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'den Rusya'ya seyahat uyarısı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına acil seyahatler dışında Rusya'ya seyahat etmemelerini tavsiye etti.

28 Kasım 2015 14:33

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk vatandaşlarının Rusya'ya acil olmayan
seyahatlerini ertelemelerinde yarar görüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, “Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerde son dönemde yaşanan
gelişmeler çerçevesinde,  24 Kasım 2015 tarihinden itibaren Türk vatandaşlarının bu ülkeye
seyahatlerinde ve anılan ülkede ikametlerinde bazı sıkıntılarla karşılaşıldığının görüldüğü” belirtildi.
Bu durum açıklığa kavuşturuluncaya kadar, vatandaşların Rusya'ya aciliyet ve önem arz etmeyen
seyahatlerini ertelemelerinde yarar görüldüğü bildirildi.
Bakanlık açıklamasında, “Vatandaşlarımızın, gelişmeleri ve yapılacak diğer bilgilendirmeleri
http://moskova.be.mfa.gov.tr adresinden
takip etmeleri uygun olacaktır” ifadeleri yer aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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