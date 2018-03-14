Türkiye'den Rusya'ya gönderilen patateslerde süne böceği çıktı

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) Türkiye’den gemi ile getirilen patateslerde Halyomorpha Halys isimli süne böceğine rastlandığını bildirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rosselhoznadzor’dan yapılan açıklamada “Süne böceğine rastlanan ürünlerin getirilmesi olayları sistematik bir hal alıyor. Tarım zararlısına rastlanan ürünlerin Rusya topraklarına sokulması önlendi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, patateslerin gemi ile getirildiği belirtilirken miktarı konusunda bilgi verilmedi.