T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye'den Rusya'ya gönderilen patateslerde süne böceği çıktı

Açıklamada, patateslerin gemi ile getirildiği belirtilirken miktarı konusunda bilgi verilmedi

14 Mart 2018 15:23

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) Türkiye’den gemi ile getirilen patateslerde Halyomorpha Halys isimli süne böceğine rastlandığını bildirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rosselhoznadzor’dan yapılan açıklamada “Süne böceğine rastlanan ürünlerin getirilmesi olayları sistematik bir hal alıyor. Tarım zararlısına rastlanan ürünlerin Rusya topraklarına sokulması önlendi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, patateslerin gemi ile getirildiği belirtilirken miktarı konusunda bilgi verilmedi.

 

ETİKETLER

süne böceğihaberaçıklamarusyatarımpatates

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24