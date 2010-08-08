-TÜRKİYE'DEN RUSYA'YA 2 YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ ANKARA (A.A) - 08.08.2010 - Türkiye, Rusya'ya 2 yangın söndürme helikopteri gönderdi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Ağustos Salı günü Rusya Federasyonu Başbakanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptığı anımsatıldı. Görüşmede, Başbakan Erdoğan'ın Rusya'daki orman yangınlarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yangınlarda büyük zarar gören dost ve komşu Rusya'ya bu zor günlerinde yardımcı olmak ve yangınlarla mücadelede kullanılmak üzere Türkiye'nin başta yangın söndürme uçakları olmak üzere, diğer yardım malzemeleri konusunda Rusya'dan gelecek talepleri karşılamaya hazır olduğunu bildirdiği kaydedildi. Açıklamaya göre, Rusya Federasyonu'nun yangın söndürme helikopteri talebi üzerine, Başbakan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda AFAD tarafından 2 yangın söndürme helikopteri gönderilmesi planlandı. Bu çerçevede Dışişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı Yangın Harekat Merkezi ile sağlanan koordinasyon sonucu, bugün 2 yangın söndürme helikopteri Rusya Federasyonu'na gönderildi. Helikopterler, Rusya'daki orman yangını söndürme faaliyetlerine katılacak ve daha sonra yurda dönecek.