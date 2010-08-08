T24 LogoT24 Logo
Gündem

TÜRKİYE'DEN RUSYA'YA 2 YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ ANKARA (A.A)

08 Ağustos 2010 21:18

-TÜRKİYE'DEN RUSYA'YA 2 YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ ANKARA (A.A) - 08.08.2010 - Türkiye, Rusya'ya 2 yangın söndürme helikopteri gönderdi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Ağustos Salı günü Rusya Federasyonu Başbakanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptığı anımsatıldı. Görüşmede, Başbakan Erdoğan'ın Rusya'daki orman yangınlarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yangınlarda büyük zarar gören dost ve komşu Rusya'ya bu zor günlerinde yardımcı olmak ve yangınlarla mücadelede kullanılmak üzere Türkiye'nin başta yangın söndürme uçakları olmak üzere, diğer yardım malzemeleri konusunda Rusya'dan gelecek talepleri karşılamaya hazır olduğunu bildirdiği kaydedildi. Açıklamaya göre, Rusya Federasyonu'nun yangın söndürme helikopteri talebi üzerine, Başbakan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda AFAD tarafından 2 yangın söndürme helikopteri gönderilmesi planlandı. Bu çerçevede Dışişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı Yangın Harekat Merkezi ile sağlanan koordinasyon sonucu, bugün 2 yangın söndürme helikopteri Rusya Federasyonu'na gönderildi. Helikopterler, Rusya'daki orman yangını söndürme faaliyetlerine katılacak ve daha sonra yurda dönecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24