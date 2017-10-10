Türkiye'den Rusya hamlesi

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye’nin Rusya’dan sevkiyatları düzenlemek için yeni tarım ürünü ihracat kuralı getirdiğini öne sürdü.

Türkiye’nin Rusya’dan sevkiyatları düzenlemek için yeni tarım ürünü ihracat kuralı getirdiğine dair haberler hakkında bir açıklama yapan Rusya Tarım Bakanlığı, yapılan değişikliği doğrulayarak bugünden itibaren faturaların onaylanması gerekeceğini belirtti.

“Görüşmeler yapılacak”

Sputnik'te yer alan habere göre Türkiye'deki Rus ticari temsilciliğinin söz konusu bilgiyi Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nden aldığını aktaran bakanlık, önümüzdeki günlerde Türk hükümetiyle değişikliklerle ilgili görüşmeler yapılacağının altını çizdi.

Bakanlık, Rusya ve Türkiye arasındaki mevcut tarım ürünleri ticareti hacminin izlenmesi kapsamında yeni kuralın da günlük olarak gözetleneceğinin altını çizdi.

Kısıtlama iddiası

Bloomberg, Ankara'nın Rusya'dan tarım ürünü sevkiyatları önüne yeni kısıtlamalar getirdiğini iddia etmiş, Rus ihracatçıların artık ticaret misyonlarından veya Türkiye'nin Rusya'daki diplomatik kuruluşlardan izin alma kuralı getirmesini, kısıtlama olarak değerlendirmişti.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zekeriya Mete'de, Türkiye’nin Rusya’dan sevkiyatları düzenlemek için yeni tarım ürünü ihracat kuralı getirdiğini, bunu kısıtlama veya yasak olarak nitelendirmenin doğru olmadığını söylemişti.