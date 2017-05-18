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Dünya

Türkiye'den Rus buğdayına miktar kısıtlaması

DİİB kapsamında yazılı miktarın sadece yüzde 20'sine izin veriliyor

18 Mayıs 2017 13:48

Domates yasağını kaldırmayan Rusya'ya karşı Türkiye yeni bir yaptırım uyguluyor. Yeni düzenlemeyle Rusya'dan yapılan buğday ithalatına miktar kısıtlaması getirildi.

Dahilde İşleme İzin Belgesi(DİİB) kapsamında Rusya Federasyonu'ndan yapılan buğday ithalatına miktar kısıtlaması getirildi. Belgede yazılı miktarın sadece yüzde 20'sine izin veriliyor.

Dünya Gazetesi'nden Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, Buğday ithalatçıları, bu uygulamanın kendilerine zarar verdiğini ve un ihracatını olumsuz etkileyeceğini ifade ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de 3 Mayıs'ta yaptıkları görüşmeden sonra "domates hariç, tüm kısıtlamaların kaldırılması konusunda anlaşmaya vardık" açıklaması yapmasına rağmen kısıtlamalar karşılıklı sürüyor.

Domates yasağına karşı miktar kısıtlaması

Rus yetkililer tarım ürünlerine yönelik kısıtlamaya ilişkin düzenlemenin bir hafta içinde kaldırılacağını açıklasa da domates yasağı devam edecek. Türkiye, domates yasağına karşı buğday kozunu bir kez daha ileri sürdü.

Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında Rusya Federasyonu'ndan yapılan buğday ithalatında belgede yazılı miktarın sadece yüzde 20'sine izin veriliyor. Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER)'in dün Ankara'da düzenlenen "2017-2018 Hasatına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl" Konferansı'na katılan buğday ithalatçıları bu yeni uygulamanın kendilerine zarar verdiğini ve taahhüt ettikleri un ihracatını olumsuz etkileyeceğini, ithalat maliyetini artıracağını dile getirdi.


"Ekonomi Bakanlığı, düzenlediği Dahilde İşleme İzin Belgesi(DİİB)' nde 3 bin ton ithalat izni olan firmaya 600 ton ithalat izni veriyor. Bu, Rusya'ya karşı bir yaptırım olarak görünse de asıl bize zarar veriyor. Bizimde taahhütlerimiz var. Aldığımız buğdayı una dönüştürüp ihraç ediyoruz. Ayrıca bu uygulama ile ithalat maliyetimiz yükseliyor.Rekabet gücümüzü kaybedebiliriz" bilgisini verdi.

 

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