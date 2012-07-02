Türkiye'den Rum kesimine ilk boykot

BM İnsan Hakları Konseyi, Mavi Marmara olayında, İsrail'in İnsan Hakları Konseyi'nin raporunda yer alan yükümlülüklerin hiçbirinin yerine getirmediğine dikkat çekti. AB adına söz alan Güney Kıbrıs Rum kesimi, Mavi Marmara olayına değinmezken; Türkiye, Rum kesimine ilk boykotunu gerçekleştirdi.



ntvmsnbc'den Güldener Sonumut'un haberine göre; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun 20. oturumunda, Mavi Marmara olayı bir kez daha ele alındı. Mavi Marmara olayında İsrail'i haksız bulan İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in İnsan Hakları Konseyi'nin raporunda yer alan yükümlülüklerin hiçbirini yerine getirmediğine dikkat çekti.

İsrail'in Türkiye'ye tazminat ödemesi gerektiğini hatırlatan Birlemiş Milletler; Gazze'ye uygulanan ambargonun uluslararası hukuka aykırı, yasadışı bir ambargo olduğuna vurgu yaptı. Mavi Marmara olayında hayatını kaybeden 9 Türk vatandaşına halen tazminat ödenmediğine dikkat çeken BM İnsan Hakları Konseyi, olayların sorumlulularının da adalete teslim edilmediğinin altını çizdi.

Türkiye adına İnsan Hakları Konseyi'nde söz alan Büyükelçi Oğuz Demiralp, İsrail'in BM İnsan Hakları Konseyi'nin çalışmalarını boykot ederek, kuruma sekte vurmaya çalıştığını söyledi.

Demiralp, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Mavi Marmara raporunda İsrail'e yaptığı tebligatların hiçbirini yerine getirmediğini ve uluslararası hukuku çiğnemeye devam ettiğine dikkat çekti. İsrail'in Türkiye'ye yönelik yükümlülüklerini yerine getirene kadar Ankara'nin İsrail'e yönelik tavrında bir değişiklik olmayacağına vurgu yaptı.

Demiralp, İsrail'in BM İnsan Hakları Konseyi'ni boykot etmesinin sorumlu bir devletin sergilemeyeceği bir tavır olduğunu ifade ederek bunun kabul edilemez bir tutum olduğunu belirtti. İsrail'in bu tavrının başka ülkeler için de içtahat teşkil etmemesi gerektiğinin önemine vurgu yapan Demiralp, İsrail'in BM İnsan Hakları Konseyi'nin kendisine ve çalışmalarına gölge düşürmeye yönelik çabalarının sonuçsuz kalacağına inandığını da söyledi.

Konuya ilişkin AB adına söz alan Güney Kıbrıs Rum kesimi ise Mavi Marmara olayına değinmemeyi tercih etti.



Ortak tutum belgesine katılmama kararı



AB dönem başkanlığı adına toplantıda söz alan Güney Kıbrıs Rum kesimi, Türkiye dışındaki aday ülkeler adına da konuşma yaptı. Ankara, AB'nin ortak tutum belgesine katılmama kararı alırken; Rum kesimi de Mavi Marmara olayına hiç değinmedi.

Güney Kıbrıs Rum kesimi, Türkiye dışında AB'ye aday ülkeler adına da konuşma yaparak Mavi Marmara olayına değinmemeyi tercih etti. Rum kesimi; İsrail'in işgal altındaki toprakların bir an önce terketmesinin önemine vurgu yaparken, insan hakları ihlallerine genel olarak değindi.

Türkiye'nin geleneksel müttefikleri olan Azerbaycan, Kırgızistan gibi ülkelerin toplantıda yer almaması da dikkat çekiciydi.



Suriye krizi konusunda Türkiye ile işbirliği



Brüksel'de basın mensuplarına ülkesinin 6 aylık eylem planını sunan Güney Kıbrıs Rum kesiminin Avrupa işlerinden sorumlu bakanı Andrea Mavroyiannis ise Suriye krizinde Avrupa Birliği olarak Türkiye ile işbirliği içerisinde çalışacaklarını açıkladı.

Türkiye'nin Suriye konusunda sergilemiş olduğu tutumdan kaydı duyduklarını dile getiren Mavroyiannis, Ankara ile genişleme dosyasında çalışacaklarını söyledi.

Dönem başkanı olarak AB'nin dünya aktörü olması yolunda önemli adımlar atacağına vurgu yapan bakan, Akdeniz politikası ile genişleme politikalarına ivme kazandıracaklarını söyledi.

Bir soru üzerine Rum kesimi, Türkiye ile gerginlik yaşamalarına karşın, gerek dış politika hususunda gerek diğer konularda birliğin çıkarları doğrultusunda bir tutum sergileyeceklerini söyledi.