Türkiye'den petrol isteyen Irak'a Bakan Yıldız'dan olumsuz yanıt

Irak’ta, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) en büyük rafineri olan Beyci’yi ele geçirmesiyle Kürt yönetimi petrol ve petrol ürünleri ihtiyacı için Türkiye’den talepte bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız talebi tam olarak karşılamanın ilk etapta mümkün olmadığını söyledi.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün Irak’ın en büyük rafinerisi olan Beyci’yi ele geçirmesi, Kuzey Irak’taki Kürt yönetiminin gözünü Türkiye’ye çevirmesine neden oldu.

Serpil Çevikcan'ın Milliyet'teki haberine göre, Kuzey Irak ekonomisinin can damarlarından biri olan Beyci rafinerisini kaybeden Kürt yönetiminin Türkiye’den petrol ürünleri ihracatını yüzde 50 artırmasını istediği ortaya çıktı.

Türkiye ise bu talebin tamamının karşılanması halinde Habur’un felç olacağı gerekçesiyle öncelikle acil ihtiyaçların karşılanabileceği yanıtını Barzani yönetimine iletti.

Türkiye’den normal koşullarda 9 bin ton motorin, benzin ve çeşitli rafineri ürünleri talep eden Barzani yönetimi, Beyci’nin kendileri için kullanılmaz hale gelmesinin ardından bu rakamın 4 bin ton artırılmasını istedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, bu talebin karşılanması halinde Habur’dan Kuzey Irak’a geçecek 350 tankere günde 160 tankerin ekleneceğini, bunun da Habur’u felç eden, zor bir trafik yaratacağını söyledi. Yıldız, “Bu nedenle ilk etapta acil ihtiyaçlarını karşılayacağız” dedi.

Irak’ta yaşananlardan Başbakan Nuri el Maliki’yi sorumlu tutan Yıldız, Kürt yönetiminin artık Kerkük’ü bırakmayacağı yorumlarını şöyle değerlendirdi:

“Şu anda Kerkük’ün geleceği de Irak’ın geleceği gibi öngörülemez. Kürt yönetimi bırakmak istemeyebilir. Ancak IŞİD’in yaptıklarına, geri plandaki aktörlere bakılırsa bunların sağlıklı konuşulacağı bir ortam şu anda yok.”



Para Halkbank’ta



Yıldız, Ceyhan’daki depolardan tankere yüklenen Kuzey Irak petrolünün satıldığını, karşılığında vergi ve harçlarla birlikte 94 milyon doların Halkbank’a yatırıldığını açıkladı. Yıldız, paranın henüz Irak’a ya da Kuzey Irak yönetimine gönderilmediğini belirtti. Yıldız, petrolün satılamadığı, Türkiye tarafından alındığı iddialarının kesinlikle gerçeği yansıtmadığını vurguladı.



Mahkemenin kararı



ABD’nin, Kuzey Irak petrolü konusundaki öngörülerinin yanlış çıktığını söyleyen Yıldız, artık ABD’li yetkililerin de bunu teyit etmeye başladığına dikkati çekti.

Yıldız, Irak Federal Temyiz Mahkemesi’nin 26 Haziran’da aldığı kararın da Kürt yönetiminin lehinde olduğunu anımsattı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Ceyhan Limanı üzerinden ihraç ettiği pertrole itiraz için açtığı davada, Irak Federal Temyiz Mahkemesi, Merkezi Irak hükümetini haksız bulmuştu. Söz konusu karar, Kerkük’ten çekilmeyeceğini açıklayan Kürt yönetiminin elini petrol konusunda güçlendirmişti.