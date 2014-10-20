Türkiye'den Peşmerge'ye Kobani izni



Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı Munci Hamdi ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşme sonrasında iki dışişleri bakanı ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin “Kobani’ye yardım için işbirliği içindeyiz” açıklamasını hatırlatarak “Peşmerge'nin Kobani’ye geçmesi için yardımcı oluyoruz. Kobani'nin düşmesini hiç arzu etmedik, etmeyiz de” dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden bir üst düzey yetkili, sabah saatlerinde Rudaw’a yaptığı açıklamada "Kobani’ye ABD tarafından havadan gönderilen silah, cephane ve tıbbi malzemelerin kendilerine ait olduğunu" ve bunların gönderilmesini kendilerinin ABD’den talep ettiğini söylemişti. Aynı yetkili Mesud Barzani’nin, Peşmerge güçlerinin Kobani'ye geçmesi için Türkiye'den izin istediğini ve Türkiye'nin de bu isteğe olumlu yanıt verdiğini belirtmişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamasında ayrıca Kobani'de IŞİD'e karşı PYD'nin yanı sıra 7 grubun da mücadele ettiğini ve ortak bir karargah kurulduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu bölgenin tüm tehditlerden arındırılmasını istediklerini belirterek şunları söyledi: "Tabii burada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar da var. PYD'nin Suriye'ye yönelik amaçları ÖSO'dan farklıdır. Yani sadece Suriye'nin belli bir bölgesini kontrol etme amacı gütmektedir aynı IŞİD gibi. Dolayısıyla bunun Suriye'nin geleceği ve demokratik yapılanması için bir tehdit olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla PYD bu emellerini sürdürdükçe ÖSO'nun da Türkiye'nin de desteğini alamaz. Burada PYD'nin de diğer unsurların da buradaki politikalarını değiştirmesi, bu emellerinden vazgeçmesi gerekiyor.”

Çavuşoğlu Esad rejiminin Suriye’deki durumun gerçek sebebi olduğunu da sözlerine ekledi.