-TÜRKİYE'DEN PAKİSTAN'A YARDIM ELİ ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - Türkiye, Pakistan'daki sel felaketinden etkilenenlere insani yardım malzemesi gönderiyor. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bir milyondan fazla kişinin etkilendiği ve binden fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi nedeniyle dost ve kardeş ülke Pakistan'a, insani yardım gönderileceği bildirildi. Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı koordinasyonunda Türk Kızılayı tarafından temin edilen gıda ve barınma ekipmanından oluşan 35 tonluk insani yardım malzemesinin bugün bir THY kargo uçağı ile gönderilmekte olduğu kaydedildi.