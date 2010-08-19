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TÜRKİYE'DEN PAKİSTAN'A YARDIM ANKARA (A.A)

19 Ağustos 2010 23:50

-TÜRKİYE'DEN PAKİSTAN'A YARDIM ANKARA (A.A) - 19.08.2010 - Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki sel felaketinden etkilenen afetzedelere yönelik sürdürülen insani yardımlar çerçevesinde Türk Kızılayı'nın bugün 105 ton yardım malzemesini Pakistan'a gönderdiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, insani yardım malzemelerinin 5. ve 6. parti olarak 2 kargo uçağı ile Karaçi'ye gönderildiği belirtildi. Açıklamada, önümüzdeki günlerde Pakistan'da 20'şer kişilik sağlık ekiplerinin de görev alacağı iki sahra hastanesi tesis edileceği belirtilirken, hava, kara ve demiryoluyla yardımların süreceği kaydedildi.

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