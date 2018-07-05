Türkiye'den Norveç'e ilticada artış

Norveç Türkiye'den yapılan iltica başvurularında son haftalarda dikkate değer bir artış olduğunu açıkladı. Başvurularla ilgili işlemlerin biraz zaman alacağı çünkü Oslo hükümetinin diğer ülkelerin bu tür başvurularda nasıl bir uygulamada bulunduğunu karşılaştırmak istediği bildirildi.

Norveç Göç Dairesi Başkanı Frode Forfang, başvuruda bulunanların çoğunun Gülen yapılanmasıyla bağları nedeniyle "siyasi zulüm" görmelerini gerekçe olarak gösterdiğini söyledi. Norveç'te 2018'de şimdiye kadar 245 Türk vatandaşının sığınma hakkı talep ettiği açıklandı. Bunlardan 142'si Haziran ayında gerçekleşti. Norveç'e geçen yıl 164 Türk vatandaşı iltica talebinde bulunmuştu.

Norveç Göç Dairesi Haziran ayındaki bu artışın nedenine dair bir açıklama yapmadı. Başkan Forfang, iltica başvurusu onaylananların çoğuna geçmişte koruma hakkı tanındığını belirtti.

Türkiye özellikle Gülen yapılanmasıyla bağlantılığı olduğunu iddia ettiği kişilere iltica hakkı tanınması nedeniyle Avrupa ülkelerine tepki gösteriyor. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden Gülen yapılanmasını sorumlu tutan Ankara, Avrupa'yı "teröristleri barındırmakla" suçluyor.

Türk vatandaşlarının iltica talebinde bulunduğu ülkelerin başında Almanya geliyor. Darbe girişiminin yaşandığı 2016'da 5 bin 742 Türk Almanya'ya iltica başvurusunda bulunurken, 2017 senesinde Türkiye'den başvuruda bulunanların sayısı 8 bin 483 olmuştu. Bu yılın ilk beş ayındaki toplam başvuru sayısı ise 3 bin 711 oldu.

DW,AP/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe