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Dünya

Türkiye'den Nijerya'da 5 bin aileye yardım

29 Kasım 2009 11:56

Kimse Yok Mu Derneği, Kurban Bayramı dolayısıyla Nijerya'da 5 bin yoksul aileye yardımda bulundu.
     Afrika kıtasının 156 milyon nüfusa sahip en kalabalık ülkesi Nijerya'da Kurban Bayramı dolayısıyla yardım organizasyonu düzenleyen Kimse Yok Mu Derneği üyeleri ve gönüllülerince, Nijerya Türk Koleji yerleşkesinde et dağıtımı yapıldı.
     Kesilen 200 büyükbaş kurbanın eti, 1 milyon 500 bin kişinin yaşadığı Abuja ve köyleri ile Lagos, Kaduna ve Kano eyaletlerinde önceden belirlenen 5 bin yoksul aileye dağıtıldı.
     Abuja kent merkezinde yaşayan aileler, kurban eti almak için ellerindeki yardım fişleriyle sabah erken saatlerde Türk Koleji bahçesinde uzun kuyruklar oluşturdu.
     Kadın, erkek, yaşlı ve çocukların yanı sıra bedensel engellilerin de aralarında bulunduğu kişilere paketler halinde kurban eti veren dernek yönetici ve gönüllüleri, daha sonra köylerde yaşayan yoksul ailelere kurban eti dağıttı.
     Kimse Yok Mu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özcan, dernek olarak Kurban Bayramı dolayısıyla 44 ülkede yaşayan yoksul insanlara ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, böylelikle Türkiye ile diğer ülkeler arasında kardeşlik köprüsü kurmayı amaçladıklarını kaydetti.

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