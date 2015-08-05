Türkiye'den Nebil El Arabi'ye tepki: Terörü değil, terörle mücadeleyi desteklemeye davet ediyoruz

Türkiye, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi’nin dün yaptığı "Irak'ın tüm topraklarındaki egemenliği, iyi komşuluk ilişkileri ve iki ülke arasındaki anlaşmalara saygı gösterilmesi ile gerilimi yükseltmeme çağrısı"nı kınadı. Yazılı bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarına dayanarak teröre karşı ortaya koyduğu kararlı mücadeleye yönelik bu tavrın anlaşılması mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.

Arap Birliği üyesi ülkelerin de Genel Sekreter Nebil El Arabi'nin açıklamalarını eleştirdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Terör örgütünün, Irak topraklarının bir bölümünde otonom kanton kurulduğuna dair açıklamalarda bulunmasına ses çıkarmayan Arap Ligi Genel Sekreteri’nin ülkemize yönelik bu son beyanının, Arap Ligi içerisinde herhangi bir şekilde istişare edilmediği ve adıgeçenin şahsi görüşlerini yansıttığı anlaşılmaktadır" dendi.

'El Arabi'nin açıklamasını kınıyor ve reddediyoruz'

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Arap Ligi Genel Sekreteri Nebil El Arabi’nin dün (4 Ağustos) yaptığı, ülkemizin Irak‘ın kuzeyinde yuvalanan PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonlar hakkındaki açıklamasını kınıyor ve reddediyoruz. 2003 yılından bu yana Irak makamları ile birlikte PKK/KCK terör örgütünün Irak topraklarındaki varlığının ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak 'Üçlü Mekanizma' da dahil olmak üzere çeşitli işbirliği mekanizmaları oluşturulmasına rağmen PKK/KCK’nın Irak’ın kuzeyindeki kampları kapatılmamış, örgüt bu bölgede mühimmat, patlayıcı madde, lojistik destek ve eleman temini ile eğitim faaliyetlerini sürdürmüş ve Türkiye’ye yönelik terör saldırıları gerçekleştirmeye devam etmiştir.

"Irak Hükümeti’nin topraklarından Türkiye ve vatandaşlarına yönelik PKK/KCK kaynaklı terör saldırılarını önleme imkanının bulunmadığını açıkça ifade ettiği bir ortamda, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarına dayanarak teröre karşı ortaya koyduğu kararlı mücadeleye yönelik bu tavrın anlaşılması mümkün değildir. Bu yaklaşımı sergileyenleri, terörü değil, terörle mücadeleyi desteklemeye davet ediyoruz."

“Terör örgütünün, Irak topraklarının bir bölümünde otonom kanton kurulduğuna dair açıklamalarda bulunmasına ses çıkarmayan Arap Ligi Genel Sekreteri’nin ülkemize yönelik bu son beyanının, Arap Ligi içerisinde herhangi bir şekilde istişare edilmediği ve adıgeçenin şahsi görüşlerini yansıttığı anlaşılmaktadır. Nitekim, El Arabi’nin bu beyanına Arap Ligi üyelerinden de tepkiler gelmektedir. Bu hususlar, bugün Bakanlığımıza davet edilen Arap Ligi Ankara Temsilcisi Büyükelçi Muhammed Elfettah Naciri’ye de aktarılmış ve El Arabi’nin ifadelerinin kabul edilemez olduğu vurgulanmıştır”