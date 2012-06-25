Dışişleri Bakanlığı: Saldırı uluslararası hukukun ihlalidir

Dışişleri Bakanlığı ,Türk uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak, uçağın uyarı olmadan düşürülmesinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini ve bu saldırının sorumluluğunun tamamen Suriye'ye ait olduğunu belirtti.

Türk hükümetinin, kayıp olan pilotların ve uçağın tespit edilecek zaman ve zeminde alınacak mukabil önlemler ve atılacak adımlarla ilgili uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm haklarını saklı tuttuğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şöyle:

"Test ve eğitim görevi icra eden silahsız bir RF-4 uçağımızın 22 Haziran 2012 tarihinde saat 11:58’de Lazkiye’nin 13 mil açığında, uluslararası hava sahasında Suriye tarafından vurulması ve bunun sonucunda Suriye karasularına düşmesi üzerine, dün (23 Haziran) Suriye’nin İstanbul Başkonsolosluğu’na bir nota tevdi edilerek, uçağımızın herhangi bir uyarı olmadan düşürülmesinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği ve bu saldırının sorumluluğunun tamamen Suriye tarafına ait olduğu bildirilmiştir.

Her türlü iyi niyet ve iyi komşuluk prensiplerine aykırı olan bu saldırgan eylemin, uluslararası hukukun açık ve vahim bir ihlalini teşkil ettiği; Türk Hükümeti’nin, halen kayıp olan pilotlarımız ve uçağımız için tarafımızdan tespit edilecek zaman ve zeminde alınacak mukabil önlemler ve atılacak adımlarla ilgili uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm haklarını mahfuz tuttuğu da bu notayla vurgulanmıştır.

Sayın Bakanımız, olay hakkındaki bilgileri ve konuya ilişkin değerlendirmelerimizi uluslararası toplumun öndegelen ülkelerinden ve örgütlerinden muhataplarıyla paylaşmak amacıyla, dünden bu yana yoğun bir telefon trafiği yürütmektedir.

Diğer taraftan, Ankara’da mukim Büyükelçi ve Askeri Ataşeleri olay hakkındaki bilgilendirmek ve konuya ilişkin değerlendirmelerimizi paylaşmak amacıyla, bugün Bakanlığımızda bir dizi bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Olay hakkında ülkemizce bilgi verilmesi amacıyla NATO Konseyi’nin, Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 4. maddesi çerçevesinde önümüzdeki hafta içinde toplantıya çağrılması için NATO nezdindeki Daimi Temsilciliğimizce gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Olaya ilişkin görüş ve tepkilerimizin BM nezdinde kayda geçirilmesini teminen BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı’na eşzamanlı birer mektup gönderilmektedir.

Türkiye, uluslararası sularda silahsız bir şekilde seyreden bir uçağımıza yönelik bu saldırgan eylem karşısında, uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm haklarını mahfuz tutarak hareket edecek, alınması gereken mukabil önlemleri kararlılıkla alacaktır."