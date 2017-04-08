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Dünya

Türkiye'den Moskova’ya ilk mesaj: Siyasi geçiş süreci hedefi korunmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü

08 Nisan 2017 00:58

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’yi Tomahawk füzeleriyle vurmasından sonra Moskova’ya “Suriye’de siyasi geçiş süreci hedefi korunmalı” mesajını verdi.

Çavuşoğlu akşam saatlerinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ABD’nin füze saldırısı sonrası yaşanan gelişmeler ele alındı.

Edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Suriye’de siyasi geçiş sürecini hedefleyen ateşkesin korunmasının önemine dikkat çekti. Çavuşoğlu bu kapsamda Moskova’nın Esad rejimine gereken baskıyı yapması mesajını verdi.

Çavuşoğlu, Türkiye gibi ABD’nin füze saldırısına destek veren Suudi Arabistan’ın Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr’le de telefonda görüştü. İki bakan Suriye Fikirdaş Ülkeler toplantısının en kısa zamanda gerçekleşmesinin faydalı olacağını değerlendirdi.

 

 

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