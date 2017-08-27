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Spor

Türkiye'den minderde tarihi başarı

Milli sporcular, Dünya Güreş Şampiyonası'ndan 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla döndü

27 Ağustos 2017 14:40

Dünya Güreş Şampiyonası'nı 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamlayan Türkiye, 1962'den sonraki en iyi derecesini elde etti.

Fransa'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası sona erdi. Başkent Paris'te 6 gün süren şampiyonanın sonunda minderde tarihi başarı geldi.

Organizasyonu 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamlayan Türkiye, dünya şampiyonaları tarihinde 55 yıl önce elde ettiği başarıdan sonraki en iyi derecesine ulaştı.

Milliler, 1962 yılında İspanya'nın Toledo kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanmıştı.

Paris'te yeni bir tarih yazan Güreş Milli Takımı'nda Rıza Kayaalp, Metehan Başar ve Yasemin Adar, altın madalyaya uzandı. Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül gümüş madalyada kalırken, Soner Demirtaş, Evin Demirhan ve Atakan Yüksel bronz madalya elde etti.

Türkiye, takım halinde grekoromen stilde 3. olurken, serbest stilde 4'üncü, kadınlarda ise 5. sırada yer aldı.

Son iki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan Yasemin, dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın güreşçi olarak tarihe geçti.

Organizasyon tarihindeki en iyi derecesini elde eden Kadın Milli Takımı, dünya şampiyonalarında ilk kez 2 madalya birden kazanma başarısı gösterdi.

Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda üst üste ikinci, toplamda ise 3. kez dünya şampiyonu oldu.

Öte yandan, Türkiye adına organizasyonda minder hakemliği yapan Sadettin Yücel, şampiyonanın en başarılı üç hakemi arasında yer aldı.

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