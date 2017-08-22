Türkiye'den Merkel'e Interpol yanıtı

İçişleri Bakanlığı, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, "Türkiye Interpol'ü kötüye kullanamaz" açıklamasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Almanya Başbakanı tarafından Interpol kanallarının ülkemiz tarafından suistimal edilmesi suçlaması kabul edilemez” denildi.

Açıklamada ayrıca “Erdoğan Akhanlı'nın serbest bırakılmasının, Merkel'in açıklamalarından sonra gerçekleşmesi manidardır" denildi. Kırmızı bültenle aranan Erdoğan Akhanlı, Türkiye'nin talebiyle 19 Ağustos Cumartesi günü İspanya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel dün yağtığı açıklamada Doğan Akhanlı'nın Türkiye'nin çıkardığı kırmızı bültenle İspanya'da gözaltına alınmasına tepki göstermişti. Hem Alman hem Türk vatandaşlığı bulunan Akhanlı'nın gözaltına alınmasını eleştiren Merkel, Türkiye'nin Interpol'ün yakalama kararlarını kötüye kullandığını savunmuştu.