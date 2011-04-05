-TÜRKİYE'DEN LİBYA'YA TIBBİ MALZEME DESTEĞİ BİNGAZİ (A.A) - 04.04.2011 - Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı tarafından gönderilen çok miktarda sağlık malzemesi, Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait 2 uçak ile Libya'nın Bingazi kentine ulaştı. Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı askerler ile muhalifler arasında süren çatışmalarda yaralanan ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle zor şartlarda tedavileri devam eden yaralılar için Türkiye devreye girdi. Misrata ve Bingazi kentlerindeki çok sayıda yaralının dün gemi ile Türkiye'ye gönderilmesinin ardından bugün de Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı tarafından Bingazi'ye sağlık malzemesi gönderildi. Bingazi Askeri Havaalanına akşam saatlerinde iniş yapan Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 ve C-160 tipi 2 kargo uçağı ile gönderilen malzemeler uçaklardan indirilerek Libya Kızılayına ait tırlara yüklendi. Yükleme işleminden sonra Bingazi Hastanesinde tedavileri devam eden 1'i çocuk 10 yaralı ambulanslarla havaalanına getirildi. Ambulanslardan alınarak uçağa taşınan yaralılar, Libyalı iki doktor gözetiminde Türkiye'ye gönderildi. Yaralıların tedavisine Türkiye'de devam edileceği bildirildi. Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosu Ali Davutoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'den gönderilen sağlık malzemelerinin Libyalı yaralıların tedavisinde kullanılacağını belirterek, yarın sabah saatlerinde de bir sağlık ekibinin uçakla kente geleceğini ifade etti. Türkiye'nin yaptığı yardımları Libyalıların memnuniyetle karşıladığını anlatan Davutoğlu, ''Libya halkı yardımların gönderilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini bildiriyor'' dedi.