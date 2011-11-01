-Türkiye'den Libya'ya ekonomi çıkartması TRABLUS (A.A) - 01.11.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Libya'nın başkenti Trablus'a gelecek. Çağlayan'a ziyaretinde bazı Türk işadamları ve gazetecilerden oluşan yaklaşık 250 kişilik heyet eşlik edecek. Bakan Çağlayan, Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkanı Mustafa Abdülcelil ve Ekonomi Bakanı Abdullah Şamiya'nın da aralarında bulunduğu pek çok UGK yetkilisi ile görüşecek. Türk-Libya İş Forumu'na katılacak olan Çağlayan'ın, dün UGK Yürütme Kurulu Başkanı seçilen Abdülrahim El Kib ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Günübirlik ziyaret vesilesiyle, pek çok Türk girişimci Libyalı girişimcilerle görüşme imkanı bulacak.