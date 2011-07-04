Türkiye'den Libyalı isyancılara tanıma

T24 - Türkiye, Libyalı isyancıları temsil eden Geçici Ulusal Konsey'i, Libya halkının meşru temsilcisi olarak tanıdığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Ahmet DavutoğluLibya lideri Muammer Kaddafi'nin iktidarı bırakmasının zamanının geldiğini söyledi.



Türk bakan Libya'nın bölünmemesi gerektiğini de kaydetti. Davutoğlu, Bingazi’yi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Türk hükümetinin Geçici Ulusal Konsey'e geçen ayki 100 milyon dolarlık yardıma ek olarak 200 milyon dolar daha vereceğini de belirtti. Fransa Geçici Ulusal Konsey'i tanıyan ilk Batı ülkesi olmuştu. İtalya, Fransa'dan sonra Geçici Ulusal Konsey'i tanıyan ikinci ülke oldu. Onları da Almanya ve İngiltere takip etti.





Afrika Birliği'nin teklifine olumsuz yanıt



Libya yönetimine karşı savaş veren isyancılar Afrika Birliği'nin, Kaddafi'nin doğrudan katılımı olmadan Libya yönetimi ile görüşme başlatma önerisine olumsuz yanıt verdi. Libya'da çatışan taraflar arasında görüşmeler başlatma teklifi, Afrika Birliği'nin Ekvator Ginesi'nde bulunan Malabo'dda yapılan zirvede karara bağlanmıştı.



İsyancıların sözcüsü Abdül Hafız Ghoga arabuluculuk teklifini reddetme gerekçesi olarak, Kaddafi, oğulları ve yakın çevresinin Libya'dan ayrılmasının şart koşulmamasını gösterdi.

Ancak Geçici Konsey Başkanı Mustafa Abdül Celil Muammer ise, Kaddafi istifa eder ve askerlerine geri çekilme emri verirse Libya'da kalma ya da yurtdışına çıkma kararının kendisine ait olacağını belirtti.



Reuters haber ajansına demeç veren Abdül Celil Kaddafi'nin kendisine gösterilen yerde, uluslararası denetim altında yaşamayı kabul etmesi halinde, ülkede kalmasına izin vereceklerini söyledi.





Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne protesto



Afrika Birliği'ne üye ülkeler, Libya lideri Kaddafi hakkında çıkarılan uluslararası tutuklama emrine uymama kararı da aldı. Malabo'da yapılan devlet başkanları zirvesinin sonunda yayımlanan deklarasyonda, "Afrika Birliği, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kaddafi'ye yönelik tutuklama kararına uymayacak" denildi.



Libya yönetimi sözcüsü Musa İbradim kararı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.



Deklarasyonda, ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Uluslararası Ceza Mahkemesinin başlattığı süreci iptal etmesi için girişimde bulunması istendi. Uluslararsı Ceza Mahkemesi'nin kurucuları arasında 31 Afrika ülkesi var; bu rakam toplam ülke sayısının yaklaşık üçte biri.





