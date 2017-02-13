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Dünya

Türkiye'den Kuzey Kore'ye kınama

"Kuzey Kore'ye füze denemelerine ve diğer faaliyetlerine son vermesi çağrımızı yineliyoruz"

13 Şubat 2017 00:16

Türkiye, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatması kınandı. Söz konusu fırlatmanın, Kuzey Kore'nin uluslararası yükümlülüklerinin yeni bir ihlalini teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, bunun bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi çabalarına yarar sağlamadığının açık olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kuzey Kore'ye, gerek bölgesel gerek uluslararası güvenlik ve istikrarı tehdit eden balistik füze denemelerine ve diğer faaliyetlerine son vermesi ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki yükümlülüklerini eksiksiz uygulaması çağrımızı yineliyoruz" ifadesine yer verildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, yerel saatle 08.00’de, Kuzey Kore’nin Kuzey Pyongan kentinden balistik füze fırlatıldığını ve yarımadanın doğusuna doğru yaklaşık 500 kilometre mesafe kat ettiğini duyurmuştu.

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