"Türkiye'den Kuzey Irak'a silah taşıyan İsveç ve Kanada uçağını Bağdat yönetimi geri gönderdi"

Biri Kuveyt’ten diğeri Türkiye’den kalktığı iddia edilen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne silah taşıyan Kanada ve İsveç uçaklarına Bağdat Havalimanı’nda el konup arandığı ortaya çıktı. Bağdat, konşimentoda bulunmayan susturuculu silahlar nedeniyle uçakları üslerine geri yolladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) silah taşıyan İsveç ve Kanada uçaklarının bu ay başında Irak hükümeti tarafından engellendiği doğrulandı.

Hürriyet gazetesindeki habere göre, Irak Savunma Bakanlığı yetkilileri Kuzey Irak’a gelen bütün askeri malzemelerin Bağdat’tan geçmesi gerektiğini söyledi. Bu kapsamda İsveç ve Kanada’nın askeri malzeme taşıyan uçakları da önce Bağdat’a inmek zorunda kaldı. Uçaklarda, Kuzey Irak’ta görev yapan İsveç ve Kanada askerlerine ait askeri malzemeler olduğu bildirildi.

Ancak Irak Savunma Bakanlığı yetkilileri, uçaktaki askeri malzemeleri sayarak daha önceden bildirilen listelerle karşılaştırdılar ve listede bildirilmeyen çok sayıda silah buldular. Ardından da iki ülke yetkililerine ‘Uçakları Erbil’e göndeririz ama listelerde bulunmayan malzemelere el koyarız’ şartını koştular. Irak Savunma Bakanlığı’nın bu şartı, İsveç ve Kanada hükümetlerince kabul edilmeyince de iki uçak yükleriyle birlikte Irak’tan ayrılmak zorunda kaldılar. İran’ın Fars Ajansı’na göre ise Irak Savunma Bakanlığı, uçakların kargolarıyla Kuveyt ve Türkiye’deki üslerine geri yolladığını açıkladı.

IKBY’den yayın yapan NRT televizyonuna konuşan Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Hakim El Zameli, ilk uçağın geçen hafta başı Kanada’dan geldiğini belirterek bu uçağın Kuveyt’ten Bağdat’a geldiğini söyledi. Zameli, “Uçağı aradıklarında güvenlik güçleri, susturucularla birlikte sekiz MP4 silahı buldu” dedi. Bu olaydan iki gün sonra ise Bağdat Uluslararası Havalimanı’na bu kez silah taşıyan bir İsveç uçağı indi. Zameli, “İncirlik Üssü’nden gelip istikameti Kürt bölgesi olan bir uçak Bağdat’a indi. Bu da susturucularla birlikte 51 adet MP4, 41 tabanca ve bir miktar BKC taşıyordu” diye konuştu. “Havalimanı Soruşturma Komitesi uçakların Kürt Bölgesi’ne uçmasını engelledi ve ülkelerine döndüler” diyen Zameli, ABD öncülüğündeki koalisyonun bilgilendirildiğini, yetkililerin silahların kendi güçleri için olduğunu iddia ettiklerini kaydetti.

İncirlik iddiasına yalanlama

Irak Savunma Bakanlığı, uçakların Kuveyt ve Türkiye’den geldiği bilgisini paylaşsa da Türk askeri yetkililer, bu iddiayı doğrulamadı. Bir kaynak, “İncirlik bu tür sevkıyatlarda kullanılıyor. Ancak sözü edilen kargonun Türkiye üzerinden gittiğine dair bilgimiz yok” dedi. Diplomatik kaynaklar da Irak’a giden askeri kargolarda Türk kargo şirketlerinin de kullanıldığına dikkat çekerek, “Kargo Türkiye hava sahasını kullanmış, Türkiye’nin izniyle geçmiş olabilir” yorumunu yaptılar.