Türkiye'den kredi notunun düşürülmesine tepki



Hükümet, başarısız darbe girişiminin ardından Türkiye'nin kredi notunu düşüren derecelendirme şirketlerini sert dille eleştirdi. Başbakan Mehmet Şimşek CNN Türk tarafından yayınlanan mülakatında, kredi notu dağıtan şirketlerin ‘hatalı karar' almasının önlenmesi gerektiğini söyledi. Şimşek, Türkiye'nin kredi notunu kırmak için hiçbir neden bulunmadığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Şimşek derecelendirme şirketi Moody'sin Türkiye'de incelemeler yapmakta olan heyetiyle görüşmeyi planladıklarını söyledi. Moody's Türkiye'nin kredi notunu indirim için izlemeye almış, Standard&Poors ise darbe teşebbüsünün ardından Türkiye'nin kredi notunu düşürmüş, aynı zamanda notun daha da düşürülebileceği uyarısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi kararlar aldıkları gerekçesiyle derecelendirme şirketlerini eleştirmişti.