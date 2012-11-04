Türkiye'den kovuldu ama Avrupa'yı sallıyor!

Türkiye’de Galatasaray ile Beşiktaş'ı da çalıştıran ve her iki kulüple de şampiyonluk yaşamasına rağmen kovulan Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Ukrayna'da fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Türkiye'den kovulurcasına gönderilemesinin ardından 2004 yılında Ukrayna Ligi ekiplerinden Shaktar Donetsk'in başına geçen Rumen teknik adam, kupalarla dolu 8 sezonun ardından 2012-2013 sezonuna da etkileyici bir başlangıç yaptı.

Ukrayna Ligi'ne ambargo koyan ve son 3 sezonun tamamında şampiyonluk ipini göğüslemeyi başaran Mircea Lucescu'nun öğrencileri, 2012-2013 sezonuna da mükemmel bir başlangıç yaptı. Ukrayna Ligi'nde geride kalan 14 haftanın sonunda liderlik koltuğuna yerleşen Shaktar Donetsk, oynadığı 14 karşılaşmanın tamamını kazanmayı başardı. İlk 14 haftada 42 puan toplayarak, en yakın rakibi Dnipro'ya 12 puan fark atan Ukrayna ekibi bu karşılaşmalarda 41 gol atarken, kalesinde yalnızca 6 gol gördü.

Avrupa Fatihi Lucescu!

Ukrayna Ligi'nde fırtınalar estiren Shaktar Donetsk'in, şampiyonlar ligi'ndeki performansı da kendi liginde gösterdiği performansın uzağında kalmıyor. Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, Serie A'nın son şampiyonu Juventus ve son Danimarka şampiyonu Nordsjælland ile birlikte gruptan çıkma mücadelesi veren Shaktar, ilk 3 karşılaşma sonunda 7 puan toplayarak grubun zirvesine oturmayı başardı.

Nordsjælland'i Ukrayna'da deviren ardından Juventus deplasmanından 1 puanla dönen Shaktar Donetsk, geçtiğimiz hafta Premier Lig'de durdurulamayan Chelsea'yi Donbass Arena'da yıkarak dikkatleri üzerine çekmişti. İstikrarlı savunma hattı ve Brezilyalılar üzerine kurulu omurgasıyla ligde ve Devler Ligi'nde başarıyı yakalayan Mircea Lucescu, Ukrayna ekibinin başında 6 şampiyonluk, 3 Ukrayna Kupası, 3 Ukrayna Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası kazanırken; 2010-2011 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar çıkmayı başarmıştı.

Chelsea karşılaşmasının ardından, İngiliz ekibini yenmelerinin sürpriz olmadığını belirten Lucescu, başarısının sırrını kulüp başkanın yarattığı özgür ortam ve medya baskısının azlığı olarak açıklamıştı. Rumen teknik adam, kendisi göreve başlamadan önce yalnızca 1 kez Devler Ligi'ne katılabilen Shaktar Donetsk'i son 7 sezonda 6 kez Devler Ligi'ne taşırken; bunların yalnızca birinde grubu sonuncu bitirdi.

Barça ve City ile kapışıyor

Ukrayna Ligi'nde ilk 14 haftada aldığı 14 galibiyetle başlayan Shaktar Donetsk, bu istatistikle Avrupa'nın dev ekipleriyle yarışıyor. Avrupa'nın büyük liglerinde, Barcelona ve Manchester City ile birlikte yenilgi görmeyen 3 takımdan biri olan Ukrayna ekibi, tüm maçlarını kazanan tek takım olma ünvanını da elinde bulunduruyor. Barcelona, La Liga'da oynadığı 10 karşılaşmanın 9'unu kazanırken; Manchester City ise 10 haftada 6 galibiyet ve 4 beraberlik alabildi.

Dinamo Kiev'e büyük fark

Ukrayna Ligi'nde gösterdikleri performansla ortalığı birbirine katan Mircea Lucescu'nun öğrencileri, ligdeki en büyük rakipleri Dinamo Kiev'e de büyük fark atmış durumda. Ligde geride kalan 14 hafta sonunda Dinamo Kiev'e 14 puan fark atan Shaktar, Eylül ayı içerisinde güçlü rakibini 2 kez devirmeyi de başardı.

Eylül ayının başında, sezona flaş transferlerle giriş yapan Dinamo Kiev'i 3-1 ile geçen Shaktar Donetsk, ayın sonunda bu kez Ukrayna Kupası mücadelesinde ezeli rakibini 4-1'lik skorla devirmeyi başardı.