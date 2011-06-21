T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TÜRKİYE'DEN KKTC'YE 1 MİLYAR 124 MİLYON LİRA LEFKOŞA (A.A)

21 Haziran 2011 14:14

-TÜRKİYE'DEN KKTC'YE 1 MİLYAR 124 MİLYON LİRA LEFKOŞA (A.A) - 21.06.2011 - Türkiye, 2011 Mali Yılı'nda KKTC'ye 625 milyon 410 bin 524 lirası ''hibe'', 498 milyon 745 bin 793 lirası ise ''kredi'' olmak üzere toplam 1 milyar 124 milyon 156 bin liralık kaynak ayırdı. KKTC'de, kamunun ekonomi içerisindeki payının azaltılarak, sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamak amacıyla özel sektöre dayalı, rekabet gücü yüksek bir ekonomi ortamının yaratılması amacıyla hazırlanan ''Kamunun Etkinliğinin ve Özel Sektörün Rekabet Gücünün Artırılması Programı'' yayımlandı. Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ekonomik ve mali işbirliği protokolleri çerçevesinde hazırlanan program, ''Kamu kesiminin yeniden yapılandırılması'', ''Reel sektörün desteklenmesi'' ve ''Mali sektörün yeniden yapılandırılması'' başlıklarından oluşuyor. -PROGRAMDAN- Kamunun Etkinliğinin ve Özel Sektörün Rekabet Gücünün Artırılması Programı'na göre, mali sektörün yeniden yapılandırılmasında 2007-2009 döneminde bazı ilerlemeler sağlanmış olmasına rağmen mevcut riskler önemini koruyor. Kamunun ağırlığının, sektörün evrensel bankacılığın gereklerine uygun, karlılık ve verimlilik ilişkilerine göre çalışmasına ''engel'' olduğu kaydedilen programda, mali sektörün yeniden yapılandırılmasına ve yönetimi kamu eliyle yürütülen bankaların ve iştiraklerinin bankacılığın gereklerine uygun çalıştırılmasına ilişkin tedbirlere yer verilmesi gerektiği belirtildi. Programda, ''Kamu Kesiminin Yeniden Yapılandırılması'' çerçevesinde eşel mobil sisteminin 6 aylık döneme çıkartılması, yeni barem düzenlemesi yapılması ve ek mesai ödemelerine ilişkin düzenlemeler, ''başarı''; cari bütçe açıkları ile kamuya yeni personel alımlarının öngörülenin çok üzerinde seyretmesi ve e-devlet ile otomasyon uygulamalarında istenilen seviyeye ulaşılmamasının sonucunda kamunun ekonomideki payının değişmemesi, ''üzerinde dikkatle durulması gereken alanlar'' olarak nitelendi. Kamu kesiminin yeniden yapılandırılması alanındaki ''başarısızlık'' nedeniyle reel sektörün desteklenmesine tahsis edilen kaynakların bütçe açıklarının karşılanması için kullanıldığına işaret edilen programda, KİT'lerin yeniden ''yapılandırılamaması'' sonucunda girdi maliyetlerinin ''ucuzlatılamadığı'' ve rekabet ortamının yaratılamadığı kaydedildi. -2012 TAHMİNLERİ- KKTC ekonomisinin makroekonomik çerçevede değerlendirildiği programda, 2012'ye ilişkin tahminlerde de bulunuldu. KKTC ekonomisinin 2010-2012 döneminde yüzde 4, yüzde 5 ve yüzde 5,5 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor. Çalışma çağındaki nüfusun tarihi seyre paralel olarak yılda yüzde 2,3 oranında artış gösterdiğinden hareketle 2008'de 201 bin 796 kişi olan çalışma çağındaki nüfusun 2012 yılında 219 bin 91 kişi düzeyine yükselmesi bekleniyor. 2012'de istihdam oranının yüzde 43,7'ye, işsizlik oranının ise yüzde 8,6'ya ineceği tahmin ediliyor. 2010-2012 döneminde en önemli dış pazar olan Türkiye'de milli gelirin artışına paralel olarak ihracatın yüzde 7,2 oranında yükselme ile 95,5 milyon dolara, ithalatın ise yüzde 12,6 artarak 1,6 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Programda ayrıca TÜFE'nin 2012'de yüzde 3,8 oranında olması öngörülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24