-TÜRKİYE'DEN KKTC'YE 1 MİLYAR 124 MİLYON LİRA LEFKOŞA (A.A) - 21.06.2011 - Türkiye, 2011 Mali Yılı'nda KKTC'ye 625 milyon 410 bin 524 lirası ''hibe'', 498 milyon 745 bin 793 lirası ise ''kredi'' olmak üzere toplam 1 milyar 124 milyon 156 bin liralık kaynak ayırdı. KKTC'de, kamunun ekonomi içerisindeki payının azaltılarak, sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamak amacıyla özel sektöre dayalı, rekabet gücü yüksek bir ekonomi ortamının yaratılması amacıyla hazırlanan ''Kamunun Etkinliğinin ve Özel Sektörün Rekabet Gücünün Artırılması Programı'' yayımlandı. Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ekonomik ve mali işbirliği protokolleri çerçevesinde hazırlanan program, ''Kamu kesiminin yeniden yapılandırılması'', ''Reel sektörün desteklenmesi'' ve ''Mali sektörün yeniden yapılandırılması'' başlıklarından oluşuyor. -PROGRAMDAN- Kamunun Etkinliğinin ve Özel Sektörün Rekabet Gücünün Artırılması Programı'na göre, mali sektörün yeniden yapılandırılmasında 2007-2009 döneminde bazı ilerlemeler sağlanmış olmasına rağmen mevcut riskler önemini koruyor. Kamunun ağırlığının, sektörün evrensel bankacılığın gereklerine uygun, karlılık ve verimlilik ilişkilerine göre çalışmasına ''engel'' olduğu kaydedilen programda, mali sektörün yeniden yapılandırılmasına ve yönetimi kamu eliyle yürütülen bankaların ve iştiraklerinin bankacılığın gereklerine uygun çalıştırılmasına ilişkin tedbirlere yer verilmesi gerektiği belirtildi. Programda, ''Kamu Kesiminin Yeniden Yapılandırılması'' çerçevesinde eşel mobil sisteminin 6 aylık döneme çıkartılması, yeni barem düzenlemesi yapılması ve ek mesai ödemelerine ilişkin düzenlemeler, ''başarı''; cari bütçe açıkları ile kamuya yeni personel alımlarının öngörülenin çok üzerinde seyretmesi ve e-devlet ile otomasyon uygulamalarında istenilen seviyeye ulaşılmamasının sonucunda kamunun ekonomideki payının değişmemesi, ''üzerinde dikkatle durulması gereken alanlar'' olarak nitelendi. Kamu kesiminin yeniden yapılandırılması alanındaki ''başarısızlık'' nedeniyle reel sektörün desteklenmesine tahsis edilen kaynakların bütçe açıklarının karşılanması için kullanıldığına işaret edilen programda, KİT'lerin yeniden ''yapılandırılamaması'' sonucunda girdi maliyetlerinin ''ucuzlatılamadığı'' ve rekabet ortamının yaratılamadığı kaydedildi. -2012 TAHMİNLERİ- KKTC ekonomisinin makroekonomik çerçevede değerlendirildiği programda, 2012'ye ilişkin tahminlerde de bulunuldu. KKTC ekonomisinin 2010-2012 döneminde yüzde 4, yüzde 5 ve yüzde 5,5 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor. Çalışma çağındaki nüfusun tarihi seyre paralel olarak yılda yüzde 2,3 oranında artış gösterdiğinden hareketle 2008'de 201 bin 796 kişi olan çalışma çağındaki nüfusun 2012 yılında 219 bin 91 kişi düzeyine yükselmesi bekleniyor. 2012'de istihdam oranının yüzde 43,7'ye, işsizlik oranının ise yüzde 8,6'ya ineceği tahmin ediliyor. 2010-2012 döneminde en önemli dış pazar olan Türkiye'de milli gelirin artışına paralel olarak ihracatın yüzde 7,2 oranında yükselme ile 95,5 milyon dolara, ithalatın ise yüzde 12,6 artarak 1,6 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Programda ayrıca TÜFE'nin 2012'de yüzde 3,8 oranında olması öngörülüyor.