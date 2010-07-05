Türkiye’den Kırgızistan’a 21 milyon dolarlık hibe

T24- Türkiye, Kırgızistan’a 21 milyon dolar hibe edecek. Hibe anlaşmasına, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve geçici yönetimin Başbakan Birinci Yardımcısı Almazbek Atambayev imza attı.



Yemin ederek devlet başkanlığı görevine başlayan Roza Otunbayeva'nın törenine katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan’da bulunan Davutoğlu, anlaşma çerçevesinde, Türkiye'nin Kırgızistan'a, 10 milyon dolar değerinde parasal yardımının ve Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi (TİKA) aracılığıyla da 11 milyon dolarlık konut inşaatı yatırımı öngörüldüğünü belirtti.



Davutoğlu, Kırgızistan'da 7 Nisan'daki olayların başlamasının ardından Türkiye'nin bir acil eylem planı çerçevesinde, ilk olarak 35 ton yardım malzemesi ve 1 ambulans gönderdiğini; olayların ardından da 27 ton acil malzeme taşıyan üç uçağın Kırgızistan'a gittiğini hatırlattı.



Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Türkiye’nin Kırgızistan'ın hep yanında olacağını belirtti ve Kırgızistan'ın zor günlerini aşacağına olan inancını dile getirdi.



Davutoğlu, Kırgızistan’a kısa ziyareti sırasında Otunbayeva'nın cumhurbaşkanlığı görevine başlama törenine katıldı; geçici yönetimin yetkilileriyle görüştü, Türkiye Manas Üniversitesi’ndeki öğretim görevlileri ve Türk iş adamlarıyla yaptığı kısa görüşmelerine ardından Türkiye’ye döndü.