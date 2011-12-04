Türkiye'den Kıbrıs'a tazminat yerine su teklifi

T24 - Türkiye'nin, Kıbrıs'taki mülkiyet sorununun tazminatlar veya iade yoluyla çözülmesi yerine, Kıbrıslı Rumlara Türkiye'den su getirilmesi önerisini gündeme getirdiği iddia edildi.







Rum Fileleftheros gazetesi, ''Kıbrıslı Rumların mülkleri yerine bedava su– Türk Fikri: tazminatlar ve iade yerine su sorunumuzu çözecekler'' başlıkları altında verdiği haberinde, Türk diplomatların son günlerde, yabancı devlet adamlarıyla temasları sırasında, Kıbrıs'taki mülkiyet sorununu çözme yönünde yeni bir öneriyi gündeme getirdiğini öne sürdü.



Gazete, Türk diplomatların, Kıbrıs sorununun en zorlu başlıklarından biri olan mülkiyet konusunu çözmenin yolunun, ''Kıbrıslı Rumların taşınmaz mallarına karşılık Türkiye'den bedava su verilmesi'' olduğu görüşünü gündeme getirdiklerini ileri sürdü.



Habere göre, Kasım başlarında İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesini ziyaret eden ABD'deki Yunan derneklerinden ''APEHA'' yetkilileri, ''Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Sorumlusu Kerim Uras''la görüştü ve su konusu gündeme geldi.



Kerim Uras'ın Yunan heyetine, Türkiye'nin KKTC'deki su sorununu çözmek için KKTC'ye borularla su götüreceğini, aynı yöntemin çok uzun yıllar Kıbrıslı Rumların da su sorununa, KKTC'de bulunan ve ''Türkiye tarafından tazmin edilecek'' Kıbrıslı Rumların taşınmazları karşılığında çözüm teşkil edebileceğini söylediği ileri sürüldü.



Haberde ayrıca, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun da 30-31 Ekim'de New York yakınlarında Long Island'da yapılan üçlü görüşme öncesinde, müzakerelerde sunduğu bir belgede Türkiye'den su getirilmesi konusuna değindiğini ve mülkiyet konusunu açıkça ifade etmese de Kıbrıs'taki zorlu konulara çözüm olabileceğini belirttiği savunuldu.

''Hristofyas zamana oynuyor"



Bu arada, Rum Politis gazetesi, Kıbrıs müzakerelere ilişkin yorum haberinde, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye'nin tutumunun samimi olup olmadığı bir yana, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın ''farklı açıklamalarda bulunarak zamana oynadığını'' yazdı.



Haberde, Greentree'de yapılan üçlü zirvede hem Hristofyas hem de Eroğlu'nun, Ocak sonunda yapılması planlanan ikinci Greentree zirvesine kadar anlaşmazlıkların halledilebileceği taahhüdünde buldukları, ancak Hristofyas'ın görüşmeden bir hafta sonra, AKEL partisi Merkez Komitesi'nde ''Kıbrıs sorununda hiçbir şeyin beklenmediğini'' söylediği aktarıldı.



Müzakere sürecinin her çıkmaza girişinde ya da çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalındığında Hristofyas'ın ''geri adım atarak zaman kazandığını'', Hristofyas'ın New York'ta da bunu yaptığını belirten gazete, tarafların bugüne kadarki tüm uzlaşı noktalarının ''Annan Planı'na vardığını'' iddia etti.