Türkiye'den Katar krizine ilişkin ilk tepki: Diyalog devam etmeli ki sorunlar barışçıl yolla aşılsın!

Aralarında Suudi Arabistan'ın da bulunduğu yedi Müslüman ülkenin "IŞİD ve El Kaide'yi güçlendirmekle" suçlayarak Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından gözlerin çevrildiği Türkiye'den ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hepimizi üzen bir gelişme oysa biz körfez bölgesini birliğini beraberliğini kendi birlik beraberliğimiz olarak görüyoruz ve buna katkı sağlıyoruz. Diyalogun devam etmesi lazım ki var olan sorunlar barışçıl yoldan aşılsın" dedi. Çavuşoğlu, diplomatik ilişkileri kesen Körfez ülkelerine "Var olan tablodan üzüntü duyduk. Aşılması için elimizden geleni yapmaya hazırız" çağrısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüşmesinin ardından basın toplantısında Katar'daki krize ilişkin konuşan Çavuşoğlu, diyalog çağrısında bulundu. Çavuşoğlu, "Hepimizi üzen bir gelişme oysa biz körfez bölgesini birliğini beraberliğini kendi birlik beraberliğimiz olarak görüyoruz ve buna katkı sağlıyoruz. Çok sayıda ortak çalışmamız var. Her bakımda bu dayanışma önemli elbette sorunlar yaşayabilir ülkeler ama her şartta diyalogun devam etmesi lazım ki var olan sorunlar barışçıl yoldan aşılsın. Biz var olan tablodan üzüntü duyduk. Aşılması için elimizden geleni yapmaya hazırız" yorumunda bulundu.

Ne oldu?

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, ülke güvenliği için Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapattıklarını, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılması gerektiğini duyurdu.

Karara gerekçe olarak Katar'ın terörist gruplara verdiği iddia edilen destek gösterildi.

Ayrıca Katar'ın, Suudi Arabistan öncülüğünde Yemen'de Husilere karşı oluşturulan Uluslararası Koalisyon'daki rolünün sona erdiği bildirildi. Açıklamada, "Katar’ın başta El Kaide ve IŞİD olmak üzere Yemen’de terörizmi güçlendirmesi ve darbeci milislerle ilişkilerinden dolayı koalisyondan çıkarılmasına karar verildi" ifadesi yer aldı.

Kararın odağındaki Katar'dan "Esefle karşılıyoruz" tepkisi geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson taraflara diyalog çağrısında bulunurken İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yardımcısı "Diplomatik ilişkileri kesmek ve sınırları kapatmak, krizi çözmenin yolu değil" açıklamasında bulundu.

Körfez ülkeri arasındaki diplomatik krize Yemen ve Libya da katılarak Katar'ı teröre destek vermekle suçladı. Son olarak Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonu, Maldivler'in de Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiğini aktardı. Böylece Katar'la diplomatik ilişkiyi kesen ülke sayısı yediye yükseldi.

Erdoğan: Katar’la bölgedeki tüm sorunlara aynı pencereden bakıyoruz

Katar ve Türkiye arasındaki işbirliği, Katar Emiri’nin 2014’teki ziyareti sırasında ivme kazanmaya başlamış, son aylarda ise bu ivmelenişini artırarak devam ettirmişti. Yıl sonunda Trabzon’da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad El Tani, enerji, turizm, inşaat, savunma ve güvenlik alanlarında bir dizi yeni anlaşma imzalarken; Türkiye’nin Katar’a toplam tutarı 2 milyar doları bulan ihracat yapmaya hazırlandığı belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da şubat ayında Doha’ya yaptığı ziyarette Katar’ın her zaman Türkiye’nin kara gün dostu olduğunu belirtmiş ve “Biz Katar’la bölgedeki tüm sorunlara aynı pencereden bakıyoruz. Türkiye ile Katar'ın bu derece yakın işbirliği içinde olması bölgenin geleceği açısından da çok önemli” diye konuşmuştu.

Türkiye için karar anı: İran, Suudi Arabistan, Katar?

Körfez ülkeleriyle birlikte Şii İran’a karşı çıkan ancak Suriye’deki krizin çözümü için Moskova ve Tahran’la birlikte masaya oturan Türkiye’nin, uzun yıllardır derin bağlara sahip olduğu Suudi Arabistan ile son yıllarda ekonomik ve askeri bağlarını güçlendirdiği Katar arasındaki gerilimde nasıl bir tercih yapacağı, önümüzdeki günlerde bölgede gelişmelerin ne yönde olacağını da etkileyecek.