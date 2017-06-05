Türkiye'den Katar krizi için arabuluculuk sinyali

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın aralarında olduğu ülkelerin, "terörü desteklemek" gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkileri kesme kararı sonrası Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Bu karardan büyük üzüntü duyuyoruz" denildi. Bölgenin "derin bir istikrarsızlıkla" karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada dayanışma vurgusu yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye'nin stratejik işbirliği içinde olduğu ve bölgesel barış, güvenlik ve istikrar bakımından önemli bir role sahip bulunan Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin kendi aralarındaki görüş ve yaklaşım farklılıklarını diyalog yoluyla çözmeleri en halisane temennimizdir" ifadesi yer aldı.

Türkiye devreye girmeye hazır

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca Körfez ülkeleri arasındaki krizin aşılması için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye, bölgesinin sorumlu bir aktörü ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Zirve Dönem Başkanı olarak dost ve kardeş ülkeler arasında yaşanan bu anlaşmazlığa en kısa sürede çözüm bulunması hususunda üzerine düşeni yerine getirmeye hazırdır" denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Ankara'da Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel'le görüşmesi sonrası, "Mevcut tablodan üzüntü duyduk. Durumun normalleşmesi için de elimizden gelen her türlü desteği veririz" demişti.

Katar'la ilişkileri kesen ülkeler artıyor

"Terör örgütlerine desteği" nedeniyle Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'a, Yemen, Maldivler ve Libya'nın doğusundaki hükümet de katıldı.

Bu ülkelerden bazıları Katar'a yönelik bir dizi yaptırımı da devreye sokuyor.

Mısır ve Suudi Arabistan, Katar ile kara, deniz ve hava yolu ile ulaşımını kesti. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Katar vatandaşlarına ülkelerini terk etmek için iki hafta süre verdi. Birleşik Arap Emirlikleri ayrıca Katarlı diplomatlara ülkeden ayrılmaları için 48 saat süre tanıdı.

"Katar terörist grupları kucaklıyor"

Diplomatik ilişkileri kesme kararı sonrası Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada Katar, IŞİD ve El Kaide gibi grupları desteklemekle suçlandı.

Açıklamada, "Katar bölgede istikrarı tehdit eden Müslüman Kardeşler, IŞİD, El Kaide'nin de dahil olduğu birçok terörist ve mezhepçi grubu kucaklıyor ve sahip olduğu medya ile bu grupların mesajlarının ve planlarının sürekli tanıtımını yapıyor" ifadeleri kullanıldı.

Katar ayrıca, Bahreyn'de ve Suudi Arabistan'ın Şii bölgesi Katif'te İran'ın desteklediği terörist gruplara arka çıkmakla suçlanıyor.

ABD'den Körfez ülkelerine çağrı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Körfez ülkelerine bir arada kalma çağrısı yaptı. Tillerson ülkelere aralarındaki farklılıkları oturup konuşmaları tavsiyesinde bulundu.

Katar ise önde gelen Körfez ülkelerinin aldığı karara tepkili. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada diplomatik ilişkileri kesme kararı için "meşru bir gerekçe" olmadığı vurgulandı, atılan adımlar ise "egemenliğinin ihlali" diye nitelendi.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AP,ÖA/CÖ