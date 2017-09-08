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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'den kargo uçuşuna sıkı denetim

ABD Ulaştırma Güvenliği Dairesi, Türkiye'den yapılan kargo uçuşlarına yönelik denetimin artırılacağını duyurdu.

08 Eylül 2017 17:15

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi'nden Perşembe günü yapılan açıklamada, yeni güvenlik yönetmeliği uyarınca Türkiye'den gelen kargo uçaklarında denetimlerin yoğunlaştırılacağı belirtildi.

Ulaştırma Güvenliği İdaresi Sözcüsü Michael England, kargolar nedeniyle oluşabilecek tehditlere karşılık verebilmek ve küresel havacılıkta güvenliği artırabilmek amacıyla söz konusu değişikliğin yapıldığını ifade etti.

Sözcü England, yapılan değişiklik ile Türkiye'nin gönüllü olarak uyguladığı önlemlerin zorunlu hale getirildiğini belirtti. Sözcü, bu adım ile Türkiye'den ABD'ye kargo uçuşlarının Gelişmiş Hava Yolu Tarama Programı'na uygun şekilde incelenmesinin sağlanacağını dile getirdi.

Kararın nedeni

Yetkililer güvenlik yönetmeliğinde değişiklik kararına neden olarak Avustralya'da yaşanan bir olayın ve buna bağlı olarak gelen istihbarat raporlarının etkili olduğunu ifade etti.

Buna göre, Avusturalya polis yetkilileri geçen Temmuz ayında kıyma makinesinin içine yerleştirilmiş el yapımı bomba ile Etihad Havayolları'na ait bir uçağa binmek üzere olan iki kişinin yakalandığını ve bu zanlıların talimatı IŞİD'den aldığını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada, kıyma makinesinin içine yerleştirilen düzeneğin, askeri nitelikte bir patlayıcı olduğu ve Türkiye'den kargo yoluyla gönderildiği belirtilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters, JD/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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