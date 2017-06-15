Türkiye'den kareler; Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüne destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmasının ardından bugün Ankara'dan başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne yurdun dört bir yanından destek geldi. İzmir, Çanakkale, Gaziantep, Manisa, Adana, Trabzon ve pek çok ilde Kemal Kılıçdaroğlu ve Enis Berberoğlu'na destek oldular.

İstanbul'da Maçka Parkı'nda ve Maltepe Cezaevi önünde Kılıçdaroğlu ile Berberoğlu'na destek için toplandılar.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Maçka Demokrasi Parkı'nda düzenlediği "adalet nöbeti" için parka gelen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Tuğrul Türkeş'le Enis Berberoğlu aynı şeyi söyledi. İkisi de dedi ki, kim inanır Türkmenlere gittiğine bu silahların. Hatta yemin etti Tuğrul Türkeş. Aynı şeyi söyleyen CHP milletvekili hapiste. AKP milletvekili başbaka yardımcısı... Bunların partisinin adında 'Adalet' var. Batsın bunların adaleti. Birgün hesap verecekler. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Nasıl FETÖ'cüler kodesteyse, bunlar da kodeste olacak. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Zaman alacak biraz. En önemlisi belki de bu ülkenin Cumhurbaşkanı yok. O, Cumhurbaşkanı falan değil. Partinin başkanı, yargının başkanı, ordunun başkanı, bir partinin genel başkanı aynı zamanda. Partili Cumhurbaşkanı bu ülkenin sokaklarını kana bulamak istiyor. Bundan hiç kuşkum yok artık. Ama biz sağduyulu davranacağız. Hukuktan şaşmayacağız. Bunların ne mal olduklarını herkese anlatacağız" dedi.

Maltepe Cezaevi önünde de 'Adalet nöbeti' tutulmaya başlandı. 39 ilçenin, gençlik kolları ve kadın kolları her gün 10.00-22.00 saatleri arasında cezaevi önünde nöbet tutacak. Sabah saatlerinde Maltepe Cezaevi önüne gelen ve ilk nöbeti tutacak olan CHP Kartal İlçe Örgütü üyesi yaklaşık 40 kişi, “Adalet ve demokrasi nöbetindeyiz" yazılı pankart açarak, “Adalet istiyoruz" ve “Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları attı.

CHP'nin İzmir'de düzenlediği HDP, DİSK, KESK,TMMOB'un destek verdiği eylemde açıklama yapan CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, "Tüm parlamenterlerin parti ayrımı olmadan serbest bırakılması gerekir. İzmir olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasındayız, destekliyoruz" dedi.

Gaziantep'te CHP İl Başkanlığı önünde toplanan 150 kadar partili, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına sloganlarla tepki gösterdi. CHP İl Başkan Vekili Mehmet Yılmaz Çelik, tutuklanma kararının siyasi olduğunu savunarak, şunları söyledi:

"Mahkemenin aldığı karar tamamıyla siyasidir ve yargının siyasallaşmış olduğunu bir kez daha göstermiştir. Hukukun, adaletle, vicdanla ve demokrasiyle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu kararı, CHP'liler olarak tanımıyoruz. Alınan bu karar, başta vatandaşlarımız olmak üzere bütün herkesin vicdanlarını sızlatmıştır. Her fırsatta en demokrat, en devrimci, en eşitlikçi parti olduğunu iddia edenler, bu karar karşısında suspus olmuşlardır. Bu kararı alanlara buradan seslenmek isterim ki; bu kararın altında kalacaksınız, vicdanınız sizi asla ve asla rahat bırakmayacak. Sözde mahkemenin aldığı bu karar, herkese karşı bir gözdağıdır. CHP'ye yönelik bir devlet zorbalığıdır."

Mersin'de CHP İl örgütü de 'Adalet' yürüyüşüne destek verdi. İl teşkilatı önünde toplanan partililere hitap eden İl Başkanı Abdullah Özyiğit, "Bu yürüyüş ülkemizin, çocukların, kimsesizlerin, işsizlerin, emekçilerin, esnafın korkudan, baskıdan kurtulup demokrasiyi inşa etme yürüyüşüdür. Bizi hukuksuzluğa alıştıramayacaksınız. Hayır daha bitmedi" dedi. "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Susma sustukça sıra sana gelecek", "AKP halka hesap verecek", "Susma haykır adalet hemen şimdi" şeklinde sloganlar atan partililer, Gündoğdu Marşı ile İzmir Marşı'nı da söyledi.

Çanakkale'de İlçe Kadın Kolları, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüşe destek olmak için Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde toplandı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve CHP'liler de etkinliğe katıldı. Katılanlar ellerinde 'Adalet' yazılı pankartlar taşıdı.



Grup adına konuşmayı, CHP Çanakkale Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Ümmehan Erdem yaptı. Erdem, "Suçu MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması. Haber her yerde olan bir haberdi. Sonuç 25 yıl hapis cezası verildi. Bir yerde adliyenin olması orada adaletin olduğu anlamına gelmez. Bu karar Adalet ve Kalkınma Partisi'nden hoşnut olmayan, antidemokratik uygulamasından rahatsız olan herkese karşı gözdağıdır. CHP'ye yönelik bir devlet zorbalığıdır. Bizler adalet için, özgürlük için, Cumhuriyet için, Atatürk ve emanetleri için buradayız. Enis Berberoğlu'na destek olmak için buradayız" dedi.

Kocaeli'nde Sabri Yalım Parkı'nda toplanan yaklaşık 100 CHP'li ellerinde adalet yazılı pankartlarla 'Susma sustukça sıra sana gelecek', 'Adalet istiyoruz' diye slogan attı. Basın açıklamasında konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörük, şunları söyledi:

"Adalet bir ülkenin temelini oluşturan kavramlardan bir tanesidir. Adalet demek. Yasaların milletvekilimiz Enis Berberoğlu dahil herkes için eşit şartlarda işlemesi ve suçluların hakkıyla cezalandırılması demektir. Fakat bizim ülkemizde bu terim maalesef adliye duvarlarında asılan içi boş bir terim olmuştur. Adaletin olmadığı toplumlarda bireyler mutsuz olur ve iktidar ülkenin elinden mutluluğu adaletsiz hukuk düzeniyle almıştır. İktidara devlete olan güvenimiz büyük yara almıştır."

Atatürk Alanı'nda toplanan CHP Trabzon İl örgütü kararı protesto etti. 'Adalet' yazılı dövizler taşıyan yaklaşık 200 partili adına açıklama yapan CHP Trabzon İl Başkan vekili Celal Akaç, tutuklama kararının siyasal olduğunu belirterek, şöyle dedi:



"Milletvekilimiz sayın Enis Berberoğlu’nun gazeteci olarak yaptığı bir haberden dolayı 25 yıl cezaya çarptırılıp, tutuklanması hukuki bir sonuç değil, açık ve net olarak söylüyoruz, tamamen siyasi karardır. Bu Siyasi karara itiraz ediyoruz. Enis Berberoğlu uzayda mı yaşıyor? Damatlara reva gördüğünüzü hukuk sistemini ana muhalefet partisi milletvekiline mi göremediniz? Dayısı olan serbest kalıyor. Şunun bilinmesini istiyoruz; Bu ülkede özgürlük ve demokrasinin yeniden tesisi için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bu ülkede, devleti devlet yapan adalet sistemi çökmüştür. Sorun; Enis Berberoğlu değil, bir ülkenin geleceği ile ilgili taşınan endişedir."

Adana'da da CHP'li kadınlar, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması üzerine 'Adalet istiyoruz' eylemi yaptı. Merkez Seyhan İlçesi'ndeki CHP Adana İl Örgütü binası önünde toplanan yaklaşık 100 kadın, 'Adalet istiyoruz' sloganı attı. 'Adalet' yazılı dövizler taşıyan kadınlar, alkışlarla Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi.

Samsun'da 'MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması' davasında CHP milletvekili Enis Berberoğlu 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanması nedeniyle CHP Samsun İl Başkanılğı tarafından İlkadım İlçesi Anıt Parkta bulunan Atatürk Anıtı önünde protesto eylemi düzenlendi. CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz ve partinin teşkilat üyeleri mahkeme kararına tepki gösterdi. CHP'liler 'adalet' yazılı pankartlar taşıdı. Basın açıklaması yapan Akcagöz, "Bu kararın hukuki bir tarafı yoktur. Ülkede giderek uzaklaşılan adalet zemini, bu tutuklama kararı ile birlikte bir defa daha gördük ki. önemli bir irtifa kaybetmiştir. Ülke OHAL rejimi ile idare edilmektedir. Hukuk güvenilği kalmamıştır. Yargı bağımsızılğından söz etmek mümkün değildir. Yargı bağımsızlığınıın olmadığı yerde adalet de kalmamış demektir. Oysa ki devletin temeli adalettir. Bir devlet adil olmaktan vezgiçtiği anda, çok şeyden vazgeçmiş demektir. Bir kere insanlar arası eşitlik, hukuk önünde eşitlik de rafa kalkmış demektir. Şu anda, adliye koridorlarında hüküm süren, AKP yargısıdır. Yargı siyasallaşmıştır" dedi.

CHP Manisa İl Başkanlığı'nda da yaklaşık 200 CHP'li, Şehzadeler İlçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul yaptığı açıklamada, "Ülkemizde, her geçen gün artan yoğunlukta baskı ile, anayasa ve hukukun evrensel ilkeleri gözardı edilerek, emperyalist çıkarlara karşı duran, en ufak direniş gösteren muhalif duruşun kabul edilmediği, toplumun her kesimden insanların kazanılmış haklarının gasp edildiği, adil yargılama hakkının yok sayılarak zindanlara atıldığı karanlık günler yaşanmaktadır. Son olarak siyasi bir karar ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, 25 yıl hapis cezası hükmü ile gazetecilik faaliyeti, casusluk olarak nitelendirilip tutuklanmıştır. Milletvekilimiz Enis Berberoğlu ile birlikte cezaevindeki tutuklu milletvekili sayısı 12 olmuştur" dedi.

Tekirdağ'da CHP'nin parti binası önünde toplanan ve aralarında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, İl Başkanı Recep Öktem, kadın, gençlik kolları üyeleri ile yaklaşık 400 kişi 1 kilometre uzaklıktaki Tuğlalı Park'a yürüdü. Yürüyüş sırasında 'Adalet', 'Herkes için adalet' yazılı pankartlar taşınarak, 'Susma sustukça sıra sana gelecek', 'Faşizme karşı omuz omuza', 'Basın özgürdür susturulamaz' sloganları atıldı. Yürüyüş sırasında polis, sıkı güvenlik önlemleri aldı.