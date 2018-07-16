Türkiye'den Karadağ'a 29 sayı fark

20 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında Karadağ'ı 89-60 yendi.
Almanya'nın Chemnitz şehrinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde milli takım, Karadağ ile karşılaştı.
Rakibi karşısında ilk yarıyı 47-32 önde kapatan ay-yıldızlılar, ikinci yarıda farkı açarak mücadeleden 89-60 galip ayrıldı.
Bu sonuçla ikinci galibiyetini elde eden Türkiye, grupta ikinci sırayı almayı garantiledi. Millilerin son 16 turundaki rakibi, B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan ekip olacak.