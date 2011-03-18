-TÜRKİYE'DEN JAPONYA'YA YARDIM EKİBİ İSTANBUL (A.A) - 18.03.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunami sonrasında Japon hükümetinin uluslararası yardım talebi üzerine, 33 kişilik arama kurtarma ve teknik personelden oluşan bir ekibi Tokyo'ya gönderdi. THY'ye ait uçakla Tokyo'ya giden yardım ekibini, Atatürk Havalimanı'ndan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kiyoşi Araki uğurladı. Büyükelçi Araki burada yaptığı açıklamada, 33 kişilik Türk arama-kurtarma ekibini Japonya'ya gönderen Türk devletine müteşekkir olduklarını ifade etti. Türkiye ve Japonya'nın gerçekten iki kardeş ülke olduğunu, çok değişik alanlardan geçmiş olsun dileklerinin kendisine iletildiğini belirten Araki, Türk halkına teşekkür etti. Araki, depremin meydana geldiği bölgedeki hava şartlarının soğuk olduğunu, orada yaşayanların bu arama kurtarma ekibinin gelmesini beklediklerini anlattı. Ekibin başkanlığını yapan Bursa Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürü Yalçın Mumcu da Türk-Japon kardeşliğinin ispatı olarak ve Türk devletini temsilen, arama-kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Japonya'ya gittiklerini söyledi. Miyagi eyaletine bağlı Rifu şehrinde çalışmalarda bulunacak ekibin yanında, arama kurtarma araçları ve radyasyon ölçüm cihazları bulunduğunu ifade eden Mumcu, ''Elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Devletimizi en iyi şekilde temsil etmek ve oradaki insanların acılarını paylaşmak üzere gidiyoruz'' diye konuştu. Tokyo'ya giden Türk ekibinde, 1 AFAD uzman yardımcısı ve 1 arama kurtarma teknisyeni ile İstanbul ve Bursa Sivil Savunma arama ve kurtarma birliklerinden 24 kişilik ekip, Sağlık Bakanlığından 5 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi( UMKE), TAEK Başkanlığından 1 uzman ve Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden 1 mihmandar yer alıyor. Bu arada 3 araç, 2 römork, 40 adet dozimetre ile 5 adet radyasyon ölçüm cihazı da bu akşam THY'ye ait kargo uçağı ile Japonya'ya gönderilecek.