-TÜRKİYE'DEN JAPONYA'DAKİ NÜKLEER SIZINTIYA TAKİP ANKARA (A.A) - 13.03.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Japonya'da Fukushima Daiichi nükleer santralinde meydana gelen sızıntının Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından an an takip edildiğini belirtirken, ''Net bir dille söylemeliyim ki şu anda olumsuz bir yansıma söz konusu değil'' Bakan Yıldız, Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunami sonrasında Fukushima Daiichi nükleer güç santralinde meydana gelen zarar nedeniyle Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda (TAEK) oluşturulan kriz masasını ziyaret etti ve son gelişmeleri öğrendi. Bakan Yıldız'ın ziyareti sırasında Sinop'ta kurulması planlanan ikinci nükleer santral için teknik müzakereler nedeniyle Türkiye'de bulunan Japon heyeti de hazır bulundu. Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, bu tür kaza ve felaketlerin olduğu zamanlarda bilgi kirliliğinin de fazla olduğunu, bu nedenle bilgilerin sağlıklı akışına çok dikkat etmek gerektiğini söyledi. Japonya'daki nükleer santralde meydana gelen sızıntının şu anda Türkiye'ye bir yansıması bulunmadığını vurgulayan Yıldız, Türkiye'nin çevresinde 99 noktada yapılan okumaların online sistemle an an kriz merkezine aktarıldığını, kriz merkezinde de böyle bir ölçümleme gelmediğini kaydetti. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın depremin şiddetini 9 olarak revize ettiğini hatırlatan Yıldız, ''Bu, depremin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Şu ana kadar dünyada tespit edilmiş 5 büyük depremden bir tanesi. Tesirleri itibariyle baktığımızda tsunami etkisini de eklersek çok ciddi tesirlerinin olduğunu görüyoruz'' dedi. Fukushima Daiichi nükleer santralinin 1971 yılında inşa edildiğini belirten Yıldız, şunları söyledi: ''Burada olan soğutma jeneratörleriyle alakalı olumsuz tesirin depremden daha ziyade, tsunamiden kaynaklandığını ilk anda gözlemleyebiliriz. O açıdan bu bilgileri ihtiyatlı olarak Uluslararası Enerji Ajansı vasıtasıyla aldığımız bilgileri kamuoyu ile paylaşmak durumundayız. Oradaki olay özellikle kamuoyunda Çernobil ile karşılaştırılıyor. Oysa Çernobil'den farklı bir durum olduğunu görüyoruz. Çünkü orada (Çernobil'de) zincirleme bir reaksiyonun devam ettiğini görmüştük, burada ise (Fukushima) bu reaksiyonun durdurulduğu bilgisi alındı. Bu önemli bir bilgidir diye düşünüyorum. O açıdan şu anda denizden soğutmayla alakalı özellikle 14 tane soğutma jeneratörünün yerine geçebilecek soğutma çalışmaların yapıldığı bilgisi geldi.'' -TÜRK DENİZLERİNDE TSUNAMİ TEHDİDİ BULUNMUYOR- Türkiye'de ne Marmara'da ne de Akdeniz'de bir tsunami tehdidi bulunmadığının profesyoneller ve akademisyen tarafından açıklandığına dikkati çeken Yıldız, ayrıca Fukushima'nın 1. nesil santral olduğunu, Türkiye'de kurulması planlanan nükleer santralin ise 3. nesil santral olacağını bildirdi. Yıldız, ''Özellikle 1986 yılındaki Çernobil kazasıyla beraber dizaynırlar, teknolojik gelişmelerde güvenliği çok ön plana aldılar. Yani nükleer santralin kendisi kadar özellikle güvenlik sistemine ayırdıkları pay da var.'' Enerji Bakanı, söz konusu kazadan çıkartılacak her sektör için pay olduğunu ve bunları da izlemeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.