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Ekonomi

TÜRKİYE'DEN İTHAL EDİLEN DOMATESLERDE HEPATİT A ANKARA (A.A)

14 Nisan 2011 15:48

-TÜRKİYE'DEN İTHAL EDİLEN DOMATESLERDE HEPATİT A ANKARA (A.A) - 14.04.2011 - Fransa'da, Türkiye'den ithal edilen yarı kurutulmuş domateslerde Hepatit A tespit edildi. Fransa Sağlık Gözetim Enstitüsü, Fransa'da 2009'da rastlanan 59 Hepatit A vakasının Türkiye'den ithal edilen bu domateslere bağlı olduğunu açıkladı. Haftalık Bulaşıcı Hastalıklar Dergisi'nde (BEH) yayımlanan sonuçlara göre, vakalara Kasım 2009-Ocak 2010'da Orta Pireneler, Lot ve Batı Pireneler bölgelerinde rastlandı. Virüsü kapanların tümünün aynı sandviç zincirine gittiği belirtildi. Söz konusu restoranın Türkiye'den dondurulmuş şekilde ithal edilen domateslerden sattığı belirlendi. Yapılan araştırma, Ocak başından Aralık sonuna kadar 8,5 ton kurutulmuş domates satıldığını gösterdi. Bu domateslerin son kullanma tarihinin Aralık sonu olduğu bildirildi.  İspanya, Belçika, İtalya, Lüksemburg ve İsviçre'ye de gönderilen kurutulmuş domateslerin bu ülkelerde hastalığa yol açmadığı belirtilirken, uzmanlar virüsün domateslere büyük olasılıkla Türkiye'de bulaştığını açıkladı.  Konuya ilişkin makale Fransız ''Le Figaro'' gazetesinin internet sitesinde yer alıyor.

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