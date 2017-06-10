T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye'den İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerine kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yasa dışı yerleşimlerde ilave konut inşasına verdiği onayı kınadı

10 Haziran 2017 21:36

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yasa dışı yerleşimlerde ilave konut inşasına verdiği onayı kınayarak, "Filistin halkının kendi toprakları üzerindeki en temel haklarını çiğneyen ve iki devletli çözüm zeminini tahrip eden bu ihlaller hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 1967'den beri işgal altında tutmakta olduğu Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 500 ilave yasa dışı konutun inşasına onay vermesinin kınandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Filistin halkının kendi toprakları üzerindeki en temel haklarını çiğneyen ve iki devletli çözüm zeminini tahrip eden bu ihlaller hiçbir şekilde kabul edilemez."

ETİKETLER

dışişleri bakanlııfilistinisrail

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24