Türkiye'den İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerine kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yasa dışı yerleşimlerde ilave konut inşasına verdiği onayı kınayarak, "Filistin halkının kendi toprakları üzerindeki en temel haklarını çiğneyen ve iki devletli çözüm zeminini tahrip eden bu ihlaller hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 1967'den beri işgal altında tutmakta olduğu Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 500 ilave yasa dışı konutun inşasına onay vermesinin kınandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Filistin halkının kendi toprakları üzerindeki en temel haklarını çiğneyen ve iki devletli çözüm zeminini tahrip eden bu ihlaller hiçbir şekilde kabul edilemez."