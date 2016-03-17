Türkiye'den "İsrail'in Filistinlilere ait araziye el koymasına" kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da Eriha şehri yakınlarında bulunan Filistinlilere ait olduğu belirtilen 2 bin 340 dönüm araziye el koyma kararını kınadı.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now, el koyulan bölgeyi açıkladı.

Milliyet’in haberine göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ''İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tutmakta olduğu Batı Şeria'da, Eriha şehri yakınlarındaki 2 bin 340 dönüm araziye el koyma kararını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in yasa dışı yerleşim sahalarını genişletme yönünde aldığı kararların geçerliliği yoktur. İsrail'in, bölgede kalıcı barış sağlanabilmesinin yegane yolu olan iki devletli çözüm zeminini tahrip eden bu tür hareketlere son vermesi gerekmektedir'' dendi.

Peace Now isimli STK "arazi gasbını" açıkladı

Radikal’in haberine göre, Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına karşı olan, "Peace Now" adlı İsrailli sivil toplum kuruluşunun yaptığı yazılı açıklamaya göre, İsrail hükümeti Batı Şeria'nın Eriha kentinin güneyinde yer alan Filistinlilere ait 2 bin 342 dönümlük araziye el koydu.

Gerçekleştirilen toprak gaspının İsrail ordu radyosu tarafından da duyurulduğu ifade edilen açıklamada, el konulan toprakların yakınlardaki Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi, turizm ve diğer ticari yatırımlar için kullanılması gibi planların bulunduğu belirtildi. Peace Now açıklamasında, "İsrail hükümeti sükuneti sağlamaya çalışmak yerine yangına benzin döküyor ve Filistinlilerle İsraillilere şu mesajı gönderiyor: “Barış ve iki devletli çözüm yönünde çalışmak gibi bir niyetim yok” değerlendirilmesinde bulunuldu.

İsrail hükümeti ocak ayında Eriha yakınlarında 154 dönümlük bir araziye el koymayı planladığını açıklamamış ve uluslararası toplumun tepkisini çekmişti.

Planlanan el koymanın 154 dönüm yerine 2 bin 342 dönüm olarak gerçekleşmesiyle İsrail'in 2014 ağustosundan bu yana gerçekleştirdiği en büyük toprak gasbı olduğu kaydedildi.

İngiltere ve Almanya’dan tepki

İngiltere ve Almanya Dışişleri Bakanlıkları’ndan yapılan açıklamaya İsrail tavrı kınandı. İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail hükümetinin, Batı Şeria'daki 2 bin 342 dönümlük araziyi 'devlet arazisi' olarak üzerine geçirmesi kararını kınıyoruz" dendi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sawsan Chebli, İsrail'in Filistinlilere ait arazilere el koymasına ilişkin, "Bu karar yanlış zamanda yanlış bir sinyal veriyor" dedi.