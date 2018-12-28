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Dünya

Türkiye'den İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut yapılması kararına tepki

İSTANBUL DHA - İsrail tarafından, Batı Şeria'da 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesi kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama ve tepki geldi

28 Aralık 2018 03:38

İSTANBUL DHA - İsrail tarafından, Batı Şeria\'da 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesi kararına Dışişleri Bakanlığı\'ndan kınama ve tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail\'in Batı Şeria\'da yeni konut inşa etmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilerek, Birleşmiş Milletler kararları ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesi hatırlatıldı. Açıklamada, \"İsrail\'in bu yasadışı kararını reddediyoruz\" denildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

\"İsrail’in işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da yaklaşık 2200 yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınıyoruz. İlgili Birleşmiş Milletler kararları ile Dördüncü Cenevre Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuku pervasızca çiğnemeye devam eden İsrail’in bu yasadışı kararını reddediyoruz.\"

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