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Türkiye'den İsrail'e tepki: Filistinli Bedevilere ait evler için acımasızca yıkım kararı almasını şiddetle kınıyoruz

İsrail, Batı Şeria'da ilave yerleşim biriminin inşa edilmesine onay verdi

02 Haziran 2018 13:13

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da ilave yerleşim biriminin inşa edilmesine onay vermesini ve Filistinli Bedevilere ait evler için yıkım kararı almasını kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli Bedevilere ait evler için acımasızca yıkım kararı almasını şiddetle kınıyoruz" dendi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail makamlarının işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs dahil Batı  Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerinde 2 bin ilave yerleşim biriminin inşa  edilmesine sorumsuzca onay vermesini ve Filistin'in başkenti Doğu Kudüs’ün  çevresindeki 'Ayrım Duvarı'nın diğer yakasında kalan Filistinli Bedevilere ait evler için acımasızca yıkım kararı almasını şiddetle kınıyoruz. Uluslararası hukuku hiçe sayan bu adımları kararlılıkla reddediyoruz."

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