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Dünya

Türkiye'den İsrail'e resmi tebliğ  ANKARA (A.A)

05 Eylül 2011 15:37

-Türkiye'den İsrail'e resmi tebliğ  ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - İsrail'in Ankara Büyükelçiği Müsteşarı Ella Aphek'in Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Müsteşar Aphek dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Türkiye'nin İsrail ile ilgili kararları kendisine sözlü olarak tebliğ edildi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, BM'nin Mavi Marmara saldırısına ilişkin Palmer Raporu'nun basına sızmasının ardından yaptığı açıklamada, Türk-İsrail diplomatik ilişkilerinin ikinci katip düzeyine indirileceğini ve iki ülke arasındaki askeri anlaşmaların tümünün askıya alındığını kaydetmişti.  Türkiye ayrıca, Doğu Akdeniz'de seyrüsefer serbestisi için gerekli gördüğü her türlü önlemi alacağını ve İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı tanımadığını duyurmuştu.

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