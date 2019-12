Türkiye'den İsrail'e 'havayolu' resti!

T24

Tel Aviv'den hareket eden Türk yolcuların Ben Gurion Havalimanı'nda abartılı şekilde aranmasının ardından Türkiye de karşılıklılık ilkesi çerçevesinde hareket ederek, İstanbul'a inen İsrail vatandaşlarını sorgudan geçirdi.İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tel Aviv'den İstanbul'a gelen 40 İsrail vatandaşının Atatürk Havalimanı'na indikten sonra Türk yetkililerce sorgulandığı belirtildi.İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı adına konuşan sözcü Iliana Stein AFP'ye yaptığı açıklamada olayı, "Türk Hava Yolları'nın İstanbul seferinde, hava alanına inişte 40 yolcumuz alıkonuldu. Ayrı odalarda sorguya çekildi. Pasaportları alındı. Bir buçuk saatlik bir bekleyişten sonra teker teker sorgulandılar, paraportlarını geri aldılar ve serbest bırakıldılar" sözleriyle aktardı.Gelişmelerin hem Türkiye hem de İsrail basınında geniş yankı uyandırmasının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri ve Vali Yardımcısı Ahmet Aydın, “İsrail devletinin yaptığının aynısını, karşılıklılık esasına göre, Dışişleri'nin kriterlerine göre uyguluyoruz” diye konuştu.Aydın, bir gazetecinin "İsrail vatandaşlarına Atatürk Havalimanı'nda pasaport işlemleri sırasında zorluk çıkarıldığı yolunda haberler çıktı, daha önce yapılan uygulamanın dışında bir uygulama yapılıyor mu?" şeklindeki soru üzerine, yurt dışından yolcuların gelişlerinde rutin olarak güvenlik tedbirlerinin uygulandığını belirterek, şöyle dedi:"Tüm ülkelerden gelen yolculara ne gibi bir uygulama yapıyorsak İsrail'den gelenlere de aynı uygulamayı yapıyoruz. Ekstradan bir uygulama yok ama karşılıklılık ilkesi çerçevesinde bazı ülkelerde Türk vatandaşlarına yapılan uygulamaları biz de onlara uyguluyoruz. Bazı ülkelerde Türk vatandaşlarına örneğin 'niye geldin, ne kadar kalacaksın, nerede kalacaksın, ne kadar paran var' gibi sorular soruluyorsa, o ülke vatandaşlarına da biz aynısını uyguluyoruz. İsrail bizim vatandaşlarımızın oraya gidiş nedenini sorguluyorsa, biz de İsrail vatandaşlarına aynı soruları soruyoruz. Bu mutat bir uygulama, ekstra bir uygulama, özel bir uygulama yok. Ama İsrail devletinin yaptığının aynısını, karşılıklılık esasına göre, Dışişleri'nin kriterlerine göre uyguluyoruz."Aydın, "İsrail basınında, 'İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 40 İsrail vatandaşının gözaltına alınarak bir odada sorgulandığı' iddiaları yer aldı, böyle bir durum yaşandı mı?" sorusu üzerine ise, "Kesinlikle doğru değil, tamamen uydurma bir haber. Karşılıklılık esasına göre, Dışişleri'nin bize bildirdiğine göre onlar bizim vatandaşlarımıza ne uyguluyorsa biz de onlar geldiği zaman aynısını uyguluyoruz. Türk vatandaşlarına ne soruyorlarsa biz de onlara 5-10-15 dakika, ne kadar sürüyorsa aynısını soruyoruz. İsrail vatandaşlarını ülkemize alıyoruz. Hiçbir kötü muamele kesinlikle yok" dedi.Turistik amaçlı olarak İsrail'e giden Türk vatandaşları dün Türkiye'ye döndükten sonra yaptıkları açıklamada, uçağa binmeden önce Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda abartılı şekilde arandıklarını ifade etmişti.Atatürk Havalimanı'nda, Tel Aviv'de gördükleri muamele hakkında gazetecilere bilgi veren yolculardan Mustafa Teke, yaşadıklarını şöyle anlattı:“Beni ve birkaç arkadaşımı ayırarak, uzun bir süre beklettiler. Mail adresimiz, cep telefonlarımız, ailemiz, evli olup olmadığımız, kaç çocuğumuz olduğuna kadar bütün bilgileri istediler. Valizlerimiz en ince noktasına kadar defalarca arandı. Sonra 'İçeri girin' dediler. İki özel güvenlik odasına girdik. Bu odada bir polis üzerimdeki her şeyi çıkarmamı istedi. Hem elle hem de dedektörle aramaya başladılar. Üzerimdeki pantolonumu da çıkarmamı istediler. Ben de itiraz ettim. 'Neden çıkarmıyorsun pantolonu?' dediler. Ben de 'Müslümanım ve pantolonumu çıkarmam' dedim. 'O zaman uçamazsın' dediler. Ben de 'Hiç sorun değil, benim ülkem beni buradan alır, ama bu haksızlığı ve terörist muamelesini biz hak etmiyoruz' dedim. Daha sonra zorla pantolonumu açtırdılar.”Anadolu Ajansı’na konuşan Arif Çınar da diğer ülke vatandaşlarına yapılan muamelelerden farklı bir muamele gördüklerini ifade ederek, “Bizim grubun adının İstanbul olduğunu öğrenince 'Niye geldiniz, neden geldiniz?' diye sordular. Ama Bükreş'ten gelen gruba 'Hemen geçin' dediler. Hepimizi soyunma odalarına aldılar. Bu odalarda elbiseler, ayakkabılar çıkarıldı. Elle vücut arandıktan sonra bir de dedektör ile arandık. Vücudumuzda patlayıcı madde var mı diye defalarca aradılar” dedi.İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, son bir yıl içinde Ben Gurion Havalimanı'ndaki güvenlik görevlilerinin kötü muamelesine maruz kaldıklarını belirten Türk vatandaşlarından onlarca şikayet aldıklarını söyledi.İsmi açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Haaretz'e yaptığı açıklamada, "Türk vatandaşlar, havaalanında her zaman diğer yolculardan ayrılır. Bagajları baştan aşağı incelenirken ve detaylı bir sorgulamadan geçerlerken, bunun güvenlik ihtiyaçlarından kaynaklandığını anlıyorlar. Ancak olay, elbiseleri çıkararak yapılan aramaya gelince bu onları kırıyor ve aşağılanıyorlar. Birçok Türk işadamı ve turist geçmişte bundan şikayetçi oldu. Türk vatandaşlarının aşağılanma merasimi rutin bir olaydır" diye konuştu.Türkiye'nin, BM'nin Mavi Marmara saldırısına ilişkin Palmer Raporu'nun basına sızmasının ardından aldığı yaptırım kararlarının ise dün itibarıyla İsrail'e bildirildiği belirtildi.Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İsrail'in Ankara Büyükelçiği Müsteşarı Ella Aphek Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Türkiye'nin İsrail ile ilgili kararları kendisine sözlü olarak tebliğ edildi.Ankara, Türk-İsrail diplomatik ilişkilerinin ikinci katip düzeyine indirileceğini ve iki ülke arasındaki askeri anlaşmaların tümünün askıya alındığını açıklamıştı.Türkiye ayrıca, Doğu Akdeniz'de seyrüsefer serbestisi için gerekli gördüğü her türlü önlemi alacağını ve İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı tanımadığını duyurmuştu.