Türkiye’den İsrail’e göç artacak

Başbakan Erdoğan’la İsrail Cumuhurbaşkanı Peres arasındaki gerginliğin ardından, İsrail savunma bakanlığının Ankara ile askeri ilişkileri gözden geçirdiği söyleniyor. Türkiye’den, İsrail’e göç edecek Musevi sayısının ise iki katına çıkacağı savunuluyor.



İsrail basınına göre, Türkiye ve İsrail, Davos’taki tartışma sonrasında patlak veren krizi aşmanın yollarını arıyor. Haaretz gazetesi, İsrail Başbakanı Ehud Olmert’in danışmanı Şalom Turjeman’ın, iki ülke ilişkilerini rayına oturmak için Başbakan Erdoğan’ın bir danışmanıyla görüştüğünü yazdı. İsrail başbakanlık kaynakları, krizi yatıştırmanın kendileri için önem taşıdığını vurguluyor.



Haaretz’in haberinde Turjeman’ın şu ifadelerine yer veriliyor: “İsrail’in krizi derinleştirme niyeti yok ve biz olayları yatıştırmaya çalışıyoruz. Türkiye ile ilişkiler, her iki ülke için de stratejik değer taşıyor ve bu durumun değişmemesinden yanayız.”



Ancak, krizin iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkileyebileceğine de dikkat çekiliyor.



Jerusalem Post gazetesine konuşan İsrailli yetkililere göre, savunma bakanlığı Türkiye’nin gelişmiş askeri teçhizat alımıyla ilgili taleplerini reddetme eğiliminde. Gazetenin haberinde şu ifadeler yer alıyor: “Türkiye ılımlı Arap ülkelerini izliyor ve onlarla ilişkilerini geliştirmeyi umuyor. Nasıl Ürdün ve Mısır’a gelişmiş askeri teçhizat satmıyorsak, Türkiye’ye de satmaktan vazgeçebiliriz.”



Ancak İsrail bir yandan da, pilotlarına Türkiye’de eğitim verilmesini öngören anlaşmanın iptal edilmesinden endişe ediyor.



Yahudi Ajansı’nın göç birimiyse, geçen yılla karşılaştırıldığında, Türkiye’den İsrail’e göç edecek Musevilerin sayısının bu yıl ikiye katlanmasının beklendiğini duyurdu. Geçen yıl Türkiye’deki 25 bin Yahudi’den 112’sinin İsrail’e döndüğü, bu yıl ise artan Yahudi düşmanlığı nedeniyle bu sayının 250’yi bulacağı bildirildi.