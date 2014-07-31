Türkiye'den İsrail'e Gazze kınaması: Sınır tanımaz saldırganlık

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İsrail’in, uluslararası toplumun tüm çağrı ve uyarılarına rağmen Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştırarak sürdürmesini esefle karşılamaktayız” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

İsrail'in Gazze'deki tek elektrik santralini, UNRWA okullarını, hastaneleri ve camileri hedef alması bu ülkenin sınır tanımaz saldırganlığını göstermesi bakımından ibret vericidir. Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu masum Filistinlilerin ölümüne yol açan bu saldırıları lanetliyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve kardeş Filistin halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. İsrail, şu ana kadar çoğu sivil 1200'ün üzerinde Filistinlinin ölümüne, binlercesinin ise yaralanmasına neden olan ve insanlığa karşı vahim bir suç teşkil eden bu saldırılarına derhal son vermelidir.

İsrail ordusu daha önce de katliam yaptığı Şecaiyye bölgesinde pazar yerine saldırı düzenledi, en az 17 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi yaralandı.

Hamas yönetimi katliamla ilgili açıklamasında, Filistin direnişi karşısında istediği askeri başarıyı yakalayamayan İsrail’in intikam ve toplu cinayetlere başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bu tip çaresizce eylemler Filistin halkının direnişini ve sabrını kıramayacaktır” ifadesi yer aldı.

Hamas yönetimi, İsrail’in katliamları karşısında sessiz kalan uluslararası toplumu ve zayıflığı gerekçesiyle Arap dünyasını kınadığını ilan etti.

Elektrik ve gıda sıkıntısının yaşandığı Gazze'de insani dram da büyüyor.

Al Jazeera’ya konuşan Gazze Elektrik İdaresi Başkan yardımcısı Fethi Şeyh Halil, “Gazze’de şu an elektrik yok, İsrail tarafından elektrik gelmiyor, bölgedeki tek santrali de vurdular. Şu anda önemli yerlerde mazotla çalışan jeneratörler kullanılıyor, fakat bu jeneratörler günde 6 ile 8 saat çalışabiliyor. Yakında biriktirilen mazot da tükenecek. Hastaneler ve diğer önemli bölgelerde büyük sıkıntı yaşanıyor” dedi.

İsrail’in 8 Temmuz’dan bu yana Gazze’de başlattığı saldırılarda 1336 Filistinli öldürüldü, 7 bin 400 kişi yaralandı.

Kaynak: Al Jazeera