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Türkiye'den İsrail uçaklarına yasak

El Al ve CAL şirketlerinin, İsrail Havacılık İdaresi'nden, Türkiye'nin hamlesine karşılık olarak, Türk uçaklarına benzer kısıtlamalar getirmesini istediği öne sürüldü.

27 Şubat 2012 16:57

 

T24 - Türkiye'nin, İsrail kargo uçaklarının Türk hava sahasına girişine kısıtlamalar getirdiği öne sürüldü.
 
Haaretz'in haberine göre, Türkiye, tehlikeli madde taşıyan İsrail uçaklarının, hava sahasına girişini yasakladı. Haberde, söz konusu "tehlikeli" maddelerin, patlayıcı ve bataryaların yanı sıra parfüm gibi yanıcı maddeleri de kapsadığı belirtildi. Getirilen kısıtlamalardan etkilenecek başlıca havayolu şirketlerinin El Al ve CAL olduğu ifade edilen haberde, Türkiye'nin bu maddeleri içeren kargo taşıyan uçaklar hakkında 10 gün önceden bilgilendirilmek için talepte bulunduğu bildirildi. 
 
Haaretz, Türkiye'nin attığı bu adımın iki ülke arasındaki ilişkileri daha da gereceğini ve düzenli olarak Türk hava sahasını kullanarak Uzakdoğu'ya uçuş gerçekleştiren İsrail şirketlerini ekonomik açıdan büyük zarara uğratacağını belirtti. 

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