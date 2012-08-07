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Türkiye'den İran'ın iddialarına yanıt: Bazı İranlı yetkilileri şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak, İranlı yetkililerin Türkiye'ye yönelik eleştirilerini "Kabul edilemez bir sorumsuzluk" olarak nitelendirdi

07 Ağustos 2012 20:39

Türkiye'yi Suriye’de kan dökülmesinden sorumlu tutarak "Sıra size gelecek" diyen İran Genelkurmay Başkanı’na Dışişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi: “Asılsız itham ve tehditleri şiddetle kınıyoruz.”

Açıklamada, İran Genelkurmay Başkanı Hasan Firuzabadi'nin açıklaması başta olmaz üzere bazı İranlı yetkililerin yaptıkları son açıklamalar eleştirildi.

Türkiye'nin İran'ın nükleer programıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi'ndeki tutumunun hatırlatıldığı açıklamada, "Muhtelif görevlerdeki İranlı yetkililerin ülkemizi hedef alan açıklamalarının devam etmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur" denildi. 

Suriye'de yaşanan insanlık dramıyla ilgili Devlet Başkanı Beşar Esad'ın suçlandığı açıklamada "Bunlar tarih ve insanlık vicdanı önünde mutlaka hesap verecektir" ifadesine yer verildi. 

Türkiye'nin Suriye'de 48 İran vatandaşının kaçırılmasına tamamen insai gerekçelerle baktığı belirtilirken, İran'dan gelen yardım talebi üzerine harekete geçildiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, İranlı mevkidaşı Salihi ile bugün yapacağı görüşmede konuyu gündeme getireceği belirtilirken, Tahranlı yetkililer "mesnetsiz açıklamalarına son vermeye ve komşuluk ilişkilerinin ruhuna yakışacak şekilde davranmaya" davet edildi. 

 

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