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Türkiye'den Irak'a uyarı

Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sudat Hıdır'ın, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

25 Nisan 2012 00:39

 

Irak Başbakanı Maliki'nin Türkiye ile ilgili sert sözlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlığa çağırılan Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'na 'Maliki'nin Türkiye'ye yönelik sözleri kabul edilemez' dendi.
 
Irak Başbakanı Maliki, Türkiye'yi ülkesinin içişlerine karışmakla suçlamış ve 'Türkye bölgede düşman devlet haline geliyor' demişti.
 
Dışişleri yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bakanlığa çağrılan Maslahatgüzar Sudat Hıdır'a, "Iraklı yetkililerce Türkiye'ye yönelik son açıklamaların kabul edilmediği" ve "22 Nisan Pazar günü Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği nezdinde yapılan girişimin protesto edildiği" bildirildi.
 
Sudat Hıdır'a, Irak'ın huzur ve istikrarının, Türkiye'ye doğrudan yansımaları bulunduğu için öncelikli bir konu olduğu ifade edilerek, Irak halkının Türk halkının kardeşi olduğu ve Türkiye'nin Irak'ta mezhep veya etnik temelde ayrımcılığa özellikle karşı çıktığı belirtildi.
 
Görüşmede, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne iletilen şiddetli protestonun da "şiddetle reddedildiği" kaydedildi.

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