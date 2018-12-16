Türkiye'den Irak'a nota tepkisi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Sincar’a yaptığı hava operasyonu nedeniyle Irak’ın Türkiye’ye protesto notası vermesi Ankara’nın tepkisine neden oldu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, daha önce birçok kez Irak hükümetine PKK’nın faaliyetlerini engellemesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi çağrısı yapıldığını hatırlatarak, Irak Anayasası’nın 7. maddesinde, Irak hükümetinin, Irak topraklarının komşu ülkelere saldırılar için üs olarak kullanılmasını engellemekle yükümlü kıldığını belirtti.

Cumhuriyet'in aktardığına göre Aksoy, Irak makamlarının terörle mücadelede gerekeni yapmadığı durumlarda, TSK’nin, PKK'nın Irak topraklarından Türkiye’ye saldırılarına BM Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkına dayanarak karşılık verildiğini belirterek, “Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçları gerektirdiği ve terör örgütleri Irak topraklarında yuvalandıkları müddetçe terörle mücadele kapsamındaki bu operasyonlara devam edilecektir” değerlendirmesini yaptı.

TSK’nin 13 Aralık’ta Irak’ın kuzeyinde Sincar ve Karacak bölgelerine hava harekâtı düzenlemesinin ardından önceki gün Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’ı bakanlığa çağırarak, protesto notası iletti. Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bombalamanın kınandığı belirtilirken, operasyonun can ve mal kaybına sebep olduğu, Irak’ın egemenliğini ihlal eden bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu görüşü dile getirildi. TSK, Sincar’a ilk olarak 25 Nisan 2017’de hava operasyonu düzenlemiş ardından dönemin Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Cemal, Amerikan AP Haber Ajansı’na verdiği demeçle operasyona tepkisini sınırlı tutmuştu. Son operasyona tepki olarak Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi’nin bakanlığa çağırılması ve protesto notası iletilmesi dikkat çekti.