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Türkiye’den ‘insan’ manzaraları; intihara kalkışan gence “Atlayacaksan atla” dediler!

Vatandaşlar, polis tarafından uzaklaştırıldı

07 Eylül 2016 02:29

Bolu'da bir binanın çatısına çıkan ve intihar girişiminde bulunan F.G., polis ekiplerinin iknası sonucu intihardan vazgeçerken çevredeki bazı vatandaşlar, "Atlayacaksan atla" dediler.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Bolu'da maddi sorunları olduğunu iddia ederek 6 katlı binanın çatısına çıkan Ferdi Güllü, 3.5 saat süren görüşmelerin ardından iş verileceği vaadiyle ikna edildi. Çatıdaki gence 'Atlayacaksan atla' diye bağırarak tepki gösteren bazı vatandaşlar polis tarafından uzaklaştırıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 6 katlı iş merkezinin çatısının uç kısmında oturan genci gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibi çatının alt kısmına şişme atlama yatağını açarken polisler de genci ikna etmek için çatıya çıktı. Cadde üzerinde toplanan meraklı vatandaşlar ise ellerinde cep telefonlarıyla çatıdaki genci görüntüledi. Bir vatandaşın elindeki cep telefonuyla çatıdaki genci görüntülediği sırada yanındaki çocuğuna da eliyle çatıyı işaret ederek bakmasını istemesi dikkat çekti.

Polis ve iki psikoloğun ikna etmeye çalıştığı genç cebinden çıkardığı kutudaki haplardan içti. Uzun süren ikna çabaları sırasında 'Atlayacaksan atla' diyerek tepki gösteren bazı vatandaşlar ise polisler tarafından uzaklaştırıldı.

3.5 saat polislere zor anlar yaşatan Güllü'yü çatıya çıkan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Adil Esen, para verilerek iş bulunacağını söyleyerek ikna etti. Güllü, çatıdan indirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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