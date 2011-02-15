Türkiye'den İngiltere'ye 600 milyon dolarlık yüzen tank

T24 - Tarihinin en büyük askeri kısıtlamasına giden İngiltere’nin Türkiye ile askeri ortaklık yapacağı ortaya çıktı. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Türkiye, İngiltere’nin 2020’de kullanılmaya başlayacağı Frigate 26 tipi savaş gemisi üretimine yardım edecek. Ayrıca İngiliz pilotlara ve askerlere eğitim verecek. Haberi İngiliz yetkililer de doğruladı.

İngiltere, kemer sıkma politikası kapsamında tarihinin en büyük askeri kısıtlamasına gidiyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde askeri harcamalarda yüzde 7.5 civarında tasarruf yapmaya hazırlanan İngiliz hükümetinin sadece bir yıl içinde 19.1 milyar dolarlık kesintiye gideceği açıklandı. Times gazetesinin haberine göre, İngiliz ordusu, Harrier savaş uçaklarının ve yeni yapılacak olan uçak gemisi projelerini askıya alacak. 6 milyar dolarlık Nimrod casus uçaklarının üretim planlarını durduracak, bazı savaş gemileri ve tornado savaş uçakları da hurdaya çıkartılacak.



Anlaşma Temmuz’da tamam

İngiltere’nin en saygın gazetelerinden Wall Street Journal ise bu kemer sıkma politikası kapsamında İngiltere ile Türkiye’nin askeri ortaklık görüşmesi yaptıklarını ve anlaşma sağlanmasının yakın olduğunu yazdı. Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan İngiliz bir yetkili isim vermeden yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki askeri kapasitenin artırılması için görüşmeler yapıldığını ve bu görüşmelerin Temmuz ayında tamamlanacağını dile getirdi. Aynı yetkili askeri işbirliğinin şunları kapsayacağını belirtti:

* Türkiye İngiltere’nin 2020’de kullanılmaya başlayacağı Frigate 26 tipi savaş gemisi üretimine yardım edecek.

* İngiliz helikopter pilotları, Türkiye’de eğitilecek. Afganistan dağlık yapısına benzer Türk coğrafyasının pilotların eğitimine büyük fayda sağlayacağına işaret ediliyor.

* Ortak tatbikatlar yapılacak.

* Kraliyet Askeri Akademisi kontenjanları Türk yetkililer için artırılacak. Türk ordusunda da İngiliz subaylara eğitim verilecek.



‘Türkiye’yi kaybetmek istemiyor’

Wall Street Journal, İngiltere’nin kemer sıkma politikası dahilinde 17 bin kişiyi işten çıkaracağının da altını çizdi. İngiltere daha önce Fransa ile bir anlaşma imzalayarak yeni askeri teknoloji geliştirilmesinde ortaklık kararı alınmıştı. İngiltere ayrıca Kuzey Avrupa ülkelerinden Norveç ve bazı Baltık ülkeleriyle yakın temas içinde. Yapılan görüşmelerin İngiltere’nin Türkiye’yi savunmak olarak görülebileceğini belirten gazete, İngiliz dışişleri bakanı William Hague ve Savunma Bakanı Liam Fox’un, AB’ye girmek isteyen Türkiye’yi kaybetmemek için böyle bir hamle yaptığını öne sürdü.



Frigate 26

Teknik özellikleri

Ağırlık: 6.850 ton

Boy: 133 metre

Motor gücü: 2X 23,190 kW

Azami Hız: 64 km/h

Menzil 14,485km

Mürettebat: 13

Askeri kapasite: 185

Üretici: BAE

Fiyatı: 500-600 milyon dolar



Silahlar



2 adet dörtlü Harpoon füzesi

1 adet Sea Wolf GWS.26 VLS

24 adet torpido

114 mm uçaksavar



İNGİLTERE SAVUNMA BAKANLIĞI: İşbirliği iki ülkeye de fayda sağlayacak

Wall Street Journal’ın haberi üzerine aradığımız İngiltere Savunma Bakanlığı, işbirliğini doğruladı. İki ülke arasında askeri işbirliğinin gelişimi ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan yetkililer, daha geniş iki işbirliği amacı taşıdıklarını dile getirdi. Görüşmelerin içeriğine ilişkin olarak somut bir planın ortada bulunmadığına dikkat çeken Savunma Bakanlığı sözcüsü, ancak iki ülke arasında bu alanda yapılacak işbirliğinin hem Türkiye’ye hem de İngiltere’ye fayda sağlayacağını kaydetti.

